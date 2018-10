Ah Pene' vie' qua! La Raggi scambiata per la Cruz illumina il red carpet

huffingtonpost

(Di giovedì 18 ottobre 2018) "lope, ah', vie' qqua'"! Un ragazzo sulla quarantina, davanti a noi, scalpita e si dimena pur di farsi notare. "Ah, ma nun è la Crùzze"?, si rende conto a un certo punto, "allora nun la voglio salutà!". Lei, che non èlopema la sindaca Virginia, in pochi secondi, si divincola dalla scorta, si avvicina a quel gruppetto di persone dietro al rede, senza sapere nulla di quel misunderstanding, saluta tutti, in particolare quel ragazzo con barba e codino che poi alla fine le chiede un selfie dicendole "Sei pure bbella". Le chiede una foto anche un bambino e lei, gli fa: "ma io non sono una diva del cinema"! In realtà, forse, un po' sì, visto che si presenta alla prima di "Bad Times at the El Royale"(Sette sconosciuti a El Royale) – film di apertura di questa tredicesima edizione della Festa del Cinema di Roma ...