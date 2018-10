Aggiornamento da più di 500MB per Samsung Galaxy Note 8 no brand Italia XXS5CRJ1

Marching Fire : il più grande Aggiornamento di For Honor è ora disponibile : Ubisoft annuncia che For Honor Marching Fire è ora disponibile per PlayStation 4, Xbox One e Windows PC. Scopriamo tutti i dettagli nel comunicato ufficiale.Basandosi su più di un anno e mezzo di costante supporto e miglioramenti post lancio, Ubisoft rilancia il titolo, sia per i giocatori attuali che per i nuovi utenti, con il più grande aggiornamento mai rilasciato. Marching Fire include nuove modalità PvP e PvE, nuove caratteristiche e un ...

Più protetto Huawei P10 con l’Aggiornamento B376 : in arrivo la patch di settembre : Risulta disponibile per Huawei P10 un nuovo aggiornamento, più precisamente quello comprensivo della patch di sicurezza di settembre, contraddistinto dalla serie firmware VTR-L09 8.0.0.376(C432), e destinato agli esemplari no brand. Ne ha dato notizia poco fa il noto portale di settore 'Huaweiblog.de', affermando che ci vorranno fino a 8 settimane prima che il pacchetto raggiunga tutti gli esemplari per cui è stato predisposto. Si tratta di una ...

Non più pericoloso l’Aggiornamento Windows 10 di ottobre : soluzione pronta al download : L'aggiornamento Windows 10 di ottobre è stato messo al bando e dunque ritirato nelle scorse ore per sopraggiunti gravi problemi sui device sui quali era stato installato: la questione è nota a molti, la release software (all'apparenza innocua) in alcuni casi si è resa responsabile della cancellazione di preziosi dati come foto, documenti e quant'altro ma ora la situazione volgerebbe verso una soluzione definitiva con Microsoft subito pronta a ...

Immuni dal ranking degli smartphone più pericolosi i top di gamma 2018 : Aggiornamento di ottobre : Vanno analizzate più da vicino alcune interessanti novità riguardanti la classifica degli smartphone più pericolosi ad ottobre. Il lancio sul mercato di nuovi importanti device durante la fine della stagione estiva, infatti, implica la necessità di condividere con voi un punto della situazione aggiornato oggi 10 ottobre, prendendo in esame tra gli altri anche i valori che abbiamo avuto modo di registrare con iPhone XS, iPhone XS Max e Samsung ...

iOS 12.1 : l’Aggiornamento correggerà il più grande problema dei nuovi iPhone Xs e Xs Max : L’imminente aggiornamento del software per il sistema operativo mobile di Apple, iOS 12.1, potrebbe risolvere una delle critiche più pressanti dei nuovi iPhone XS e iPhone XS Max. Stiamo parlando di problemi di ricarica segnalati leggi di più...

Su Gmail non è più possibile disattivare l’Aggiornamento al nuovo design : Google ha cambiato il look a Gmail già da qualche tempo e ora ha reso obbligatorio, per gli account personali, il passaggio al nuovo design. L'articolo Su Gmail non è più possibile disattivare l’aggiornamento al nuovo design proviene da TuttoAndroid.

Android Pie 9.0 su ASUS Zenfone 5Z - prime avvisaglie : Aggiornamento più vicino : Non ha bisogno di presentazioni l'ASUS Zenfone 5Z, top di gamma del brand taiwanese in attesa di ricevere l'aggiornamento ad Android Pie 9.0. Se finora erano mancate indiscrezioni relative all'omologazione, siamo lieti di comunicarvi che proprio qualche ora fa il dispositivo è stato pizzicato su Geekbench, equipaggiato proprio con l'ultima iterazione dell'OS mobile di Google. Volete notizie sui punteggi raggiunti? Eccovi accontentati: 2392 in ...

iOS 12 - le novità più attese dell"Aggiornamento. Data uscita - quando si potrà scaricare : Disponibile per tutti dal prossimo autunno il nuovo aggiornamento del sistema operativo Apple promette grandi prestazioni: cosa spettarsi

Le novità più attese dell’Aggiornamento iOS 12 : eccole tutte descritte : Dopo avervi chiarito quale potrebbe essere la data di rilascio dell'aggiornamento iOS 12 alla versione finale pubblica (in programma per il 18 settembre, almeno stando ad alcune nostre stime) e l'elenco dei dispositivi compatibili (consultabili in questo articolo), siamo qui per parlavi delle maggiori novità che andranno a contraddistinguere questa prossima major-release. Probabilmente non assisteremo ad una vera e propria rivoluzione, ma iOS ...

Quando uscirà iOS 12? Più che probabile data di lancio Aggiornamento pubblico : Ma Quando uscirà iOS 12 per tutti? Sappiamo bene come nel corso dell'evento Apple del prossimo 12 settembre saranno presentati i nuovi iPhone 9 e XS e la versione golden master del sistema operativo made in Cupertino per gli sviluppatori ma non la sua versione pubblica. Come da tradizione, questa arriverà in un secondo momento ma esattamente in quale giorno? Apple ci ha abituati a scelte strategiche più che rituali, dunque grazie al recente ...

Uscita iOS 12 in numeri : quanto gli iPhone saranno più veloci e reattivi con l’Aggiornamento : L'Uscita di iOS 12 è alle porte, almeno della sua versione golden master per gli sviluppatori prevista in concomitanza con il keynote Apple di mercoledì 12 settembre in cui verranno pure lanciati i nuovi iPhone. Per la release pubblica dell'importante firmware bisognerà attendere qualche settimana, probabilmente fine settembre. Nel frattempo, è giusto puntualizzare quali dovrebbero essere i benefici in arrivo con il nuovo pacchetto software ed ...

I 3 problemi più frequenti per Huawei P8 Lite 2017 dopo l’Aggiornamento Oreo il 29 agosto : Uno degli smartphone più discussi degli ultimi tempi è senza ombra di dubbio il tanto popolare Huawei P8 Lite 2017. Nonostante il device non sia tra i più avanzati sul mercato dal punto di vista hardware, in queste settimane il pubblico che ha deciso di dargli fiducia ha avuto la possibilità di testare punti di forza e di debolezza dell'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo. Premesso che il dispositivo tutto sommato funzioni ...

Surface Pro 4 : l’ultimo Aggiornamento firmware avrebbe più di qualche bug : L’aggiornamento firmware di luglio rilasciato esattamente un mese fa per il Surface Pro 4 a quanto pare sta facendo più male che bene introducendo diversi bug alquanto fastidiosi. Sui vari forum ufficiali Microsoft, si è aperta recentemente una discussione dove molti utenti lamentano come l’ultimo update del firmware abbia portato con sè dei bug che non consentono il corretto utilizzo del dispositivo. In primis, mentre la tastiera e ...

Arriva il turno dei Samsung Galaxy S8 TIM : Aggiornamento di agosto compiuto : Rilascio avvenuto anche per i Samsung Galaxy S8 TIM nell'ambito dell'aggiornamento con patch di sicurezza di agosto: il tutto è stato reso possibile grazie all'innesto della serie firmware 'XXU3CRGH', con dimensioni di 365,26MB. Oltre a determinare un incremento del livello di protezione del sistema operativo, il pacchetto integra anche una qualche novità relativa al Game Launcher, sebbene non sia stato esplicitato ad esattamente cosa il ...