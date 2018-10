Affitti a nero ville vacanza - evasi 17mln : ANSA, - FIRENZE, 18 OTT - Scoperti dalla guardia di finanza di Lucca 17 milioni di euro di ricavi non dichiarati, a seguito di due indagini nell'ambito di Affitti di immobili di lusso. La prima ...

Estate : Gdf - "in nero" 50% Affitti - 4.126 venditori abusivi : Proprietari di seconde e terze case per gli affitti nelle località di vacanza nel mirino della Guardia di finanza: dei 1.477 controlli svolti da metà giugno a oggi, uno su due (753) ha portato al riscontro di irregolarità. Nel dettaglio sono 902 le violazioni rilevate: in Puglia, Toscana e Lazio i casi piu' numerosi. Scoperti anche 4.126 venditori abusivi: persone che non hanno mai richiesto la licenza e i permessi ...

Affitti in nero a turisti - la GdF - sanziona proprietari di immobili nel giuliese : Teramo - La Compagnia della Guardia di Finanza di Giulianova ha svolto interventi a tappeto nell’area costiero balneare al fine di contrastare il fenomeno dell’evasione fiscale, correlata agli Affitti in nero, che aumentano esponenzialmente nel periodo estivo nei principali centri balneari della costa teramana. In particolare, sotto la lente d’ingrandimento delle Fiamme Gialle giuliesi, al comando del Capitano Sara Venturoni, sono finiti i ...