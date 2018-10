Aeronautica Militare | l’ultimo “Atlantic” trasferito con un volo speciale al Museo

Leonardo : cinque elicotteri multiruolo per l'Aeronautica Militare portoghese : Leonardo ha annunciato che il Ministero della Difesa portoghese ha scelto l 'AW119Kx quale suo nuovo elicottero multiruolo in risposta alle sue diverse esigenze operative. Il contratto, del valore di ...

Intervento dell’Aeronautica Militare in Abruzzo : alpinista ferito soccorso sul Gran Sasso : Un elicottero HH-139 dell’85° Centro C.SAR. (Combat Search and Rescue Ricerca e soccorso) del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare è stato attivato nel cuore della notte per le ricerche ed il recupero di un uomo infortunato nella zona del Gran Sasso in Abruzzo. L’elicottero, su ordine del Comando delle Operazioni Aeree di Poggio Renatico, a sua volta allertato dal Centro Nazionale soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) ...

L'Aeronautica Militare all'8edizione di "Tennis & Friends" : ... tra cui il primatista italiano di salto in lungo Andrew Howe, che porteranno la loro testimonianza sull'importanza del connubio tra sport e salute per un corretto stile di vita.

Allerta meteo Aeronautica Militare : forte maltempo verso Lazio e Sicilia : La perturbazione atlantica che sta portando maltempo e nubifragi sulle regioni più occidentali della nostra penisola proseguirà lentamente il suo percorso verso Est, andando ad interessare nelle...

Salute & Prevenzione : l’Aeronautica Militare all’8ª edizione di “Tennis & Friends” : Dal 13 al 14 ottobre l’Aeronautica Militare sarà presente all’ottava edizione di “Tennis & Friends”, l’evento a scopo sociale, nato per la Prevenzione delle malattie tiroidee e metaboliche, in collaborazione con la Fondazione Policlinico Gemelli. Nel villaggio della Salute, allestito al Foro Italico di Roma, l’Arma Azzurra renderà disponibili ufficiali medici e personale paramedico del Corpo Sanitario dell’Aeronautica Militare per offrire ...

Intensa perturbazione in arrivo da Ovest : l'avviso dell'Aeronautica Militare : Una perturbazione atlantica si sta avvicinando da Ovest alla nostra penisola e i primi effetti li stiamo osservando già sulla Sardegna. Nel corso di domani il peggioramento coinvolgerà anche altre...

PALAZZO MUNICIPALE - Fino al 19 ottobre nel salone d'Onore. A cura dell'Aeronautica Militare in collaborazione con il Servizio comunale ... : Aperta la mostra fotografica '100 anni di aviazione - dalla Grande Guerra e dal campo volo di Poggio Renatico alla conquista dello Spazio' 09-10-2018 / Giorno per giorno Si intitola " 100 anni di ...

Trapani : pescatore con infarto soccorso da elicottero dell’Aeronautica Militare : Un pescatore colpito da infarto a bordo del suo peschereccio è stato soccorso ieri sera da un elicottero HH-139 dell’82° Centro C.S.A.R. (Combat Search and Rescue – Ricerca e soccorso) del 15esimo Stormo dell’Aeronautica Militare. L’elicottero, su ordine del Comando delle Operazioni Aeree di Poggio Renatico e dopo aver imbarcato un medico ed un infermiere del 118, è decollato dall’aeroporto di Birgi alle 19.10 per ...

Allerta Aeronautica Militare : avviso di fenomeni intensi per le prossime ore e domani : L'Aeronautica Militare ha emesso un avviso di fenomeni intensi in vista delle prossime ore, quando avremo maltempo su diversi settori del centro-sud e in particolare sul Meridione a causa...

La nuova collezione FW di Aeronautica Militare rende omaggio al 32° Stormo : La Cristiano di Thiene SpA, licenziataria dei brand Aeronautica Militare e Frecce Tricolori, lancia la nuova collezione autunno-inverno che rende omaggio ad uno dei reparti più blasonati dell’Aeronautica Militare italiana, il 32° Stormo di Amendola che schiera il moderno caccia F-35 e i droni Predator. Una scelta stilistica dettata sia dal fascino che la tecnologia Militare esercita, sia dalla storia dello Stormo che affonda le sue radici nel ...

Aeronautica Militare alla Settimana europea sport e prevenzione : L'Aeronautica militare presente alla 'Settimana europea per lo sport e la prevenzione' a Trapani. Si sono svolte oggi a Trapani le iniziative inserite nel calendario nazionale della manifestazione ...

Aeronautica Militare alla Settimana europea sport e prevenzione : Palermo, 28 set. (AdnKronos) - L’Aeronautica militare presente alla 'Settimana europea per lo sport e la prevenzione' a Trapani. Si sono svolte oggi a Trapani le iniziative inserite nel calendario nazionale della manifestazione prevista dalla Commissione europea e volta a promuovere la partecipazion