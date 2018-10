Addio al fotografo leggendario Ara Guler | ' l' occhio di Istanbul'

Addio a Eligio Paoni : è morto il fotografo che immortalò l’omicidio di Carlo Giuliani : Il fotoreporter Eligio Paoni è morto. Con il suo lavoro ha letteralmente girato il mondo alla ricerca dello scatto perfetto per documentare la realtà. Non solo a Genova nel 2001: anche San Giuliano di Puglia, ex Jugoslavia, Albania e Iraq, il suo obiettivo è stato testimone di tantissime pagine di storia contemporanea.Continua a leggere