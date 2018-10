Adamo | «Cosa hanno fatto i migranti per essere puniti così?»

vanityfair

(Di giovedì 18 ottobre 2018) «Vivevamo in delle baracche di legno. Mio padre si calava mille metri sotto terra ogni giorno, mentre mia madre faceva il bucato e cucinava per dieci famiglie, altri italiani. Eravamo tutti e, come si diceva allora». Era il 1947, a Jemappes, in Vallonia. Salvatore, il cantautore di Lei, La notte e successi per 100 milioni di dischi venduti nel mondo, ambasciatore Unicef e solidale con i sans papiers, parla al telefono con un accento marcato, a volte non trova le parole. L’italiano lo ha imparato da autodidatta perché in Belgio è arrivato a 3 anni da Comiso, Ragusa, poi ha studiato il francese. «Con mia madre parlavo in siciliano, con mio padre in francese perché voleva imparare la lingua». Sabato 20 ottobre, dopo dieci anni che non tornava a esibirsi da noi, salirà sul palco dell’Ariston, per fare i suoi classici: il Premio Tenco, che quest’anni è dedicato ai, lo ...