Acerra | filo metallico ' dimenticato' nell' addome della paziente dopo un intervento

Blastingnews

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Dolori lancinanti che continuavano per mesiun normaledi rimozione dei calcoli. Ha rischiato di morire Cira Colucci, 55 anni di Pianura: lo scorso maggio aveva subito un'operazione presso 'Villa dei Fiori', struttura privata convenzionata di. Per quattro mesi è stata molto male e aveva febbre alta, finché non ha deciso di andare all'ospedale Cardarelli di Napoli dove le hanno salvato la vita scoprendo che in pancia era rimasto undi ferro VIDEO usato durante l'etoa clinica.a stessa struttura di, è deceduta una donna. Anche leio stesso periodo era stata operata di colecisti, era stata dimessa, maquattro giorni è spirata. Sui due episodi indaga la magistratura. L'infernounchirurgico, colpa di undi ferro La provetta con dentro il fil di ferro che i medici avevanoa sua ...