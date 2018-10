Accuse di stupro | Ronaldo pronto a una battaglia legale di almeno due anni

Le false Accuse di stupro sono il 2%. Per questo bisogna credere alle donne. : Il diritto di cronaca esiste e va tutelato, e l'unico processo che viene fatto senza tribunale, per ora, è quello alla vittima: troppo promiscua, troppo poco vestita, troppo ubriaca, interessata alla ...

Cristiano Ronaldo - lo stupro e le Accuse di Kathryn Mayorga. Bomba : 'Via dalla Juventus prima del previsto' : Da 30 a 50 milioni di euro a stagione . Sarebbe la proposta che l' Orlando City della massima lega calcistica americana Major League of Soccer , MLS, ha intenzione di fare a Cristiano Ronaldo . Al ...

Le reazioni alle Accuse di stupro a Ronaldo sono un triste caso di tifo : ... che ha nella competizione la sua ragion d'essere, piuttosto che con un club dell'uncinetto"come dimostrano in effetti i casi di cronaca con protagoniste le tifoserie calcistiche di mezzo mondo. ...

L’avvocato di Cristiano Ronaldo ha detto che i documenti su cui si basa l’articolo dello Spiegel sulle Accuse di stupro sono stati manipolati : L’avvocato di Cristiano Ronaldo Peter Christiansen ha detto che i documenti su cui si basa l’articolo dello Spiegel che ricostruisce le accuse di stupro di Kathryn Mayorga sono stati manipolati o creati per screditare Ronaldo. Christiansen ha ammesso che Ronaldo trovò nel 2009 un The post L’avvocato di Cristiano Ronaldo ha detto che i documenti su cui si basa l’articolo dello Spiegel sulle accuse di stupro sono stati ...

Cristiano Ronaldo e le Accuse di stupro - il caso esploso per un clamoroso 'no' della Juventus? : È la domanda che si pongono tutti da quando Cristiano Ronaldo è stato accusato di stupro: perché Kathryn Mayorga ha aspettato nove anni per denunciare il fatto pubblicamente? A dare una risposta al ...

Accuse di stupro per Cristiano Ronaldo : la polizia di Las Vegas conferma che il calciatore verrà sentito : Alla fine è arrivata la conferma ufficiale anche da parte della polizia statunitense: Cristiano Ronaldo sarà interrogato in merito alle Accuse di violenza sessuale presentate ai suoi danni dalla ex modella Kathryn Mayorga. Il fascicolo sul caso è stato riaperto settimana scorsa, ma non è stata ancora fissata una data per la sua deposizione. Un giornalista del tabloid inglese Mirror ha raccolto le dichiarazioni di un portavoce della polizia ...

Cristiano Ronaldo - tra i gol e le Accuse di stupro : nel bene o nel male fa sempre notizia : Cristiano Ronaldo è un grande calciatore ma anche un personaggio da rotocalco. Da quando è passato alla Juventus, i giornali italiani non fanno altro che parlare di lui. In questi giorni però si parla del portoghese anche per vicende non esattamente legate alla sua classe sul rettangolo verde. Tutto il mondo sta parlando delle accuse di stupro che gli sono state rivolte da Kathryn Mayorga per una vicenda che sarebbe accaduta a Las Vegas nel 2009 ...

Cristiano Ronaldo come Superman - l’iniziativa della sorella di CR7 dopo le Accuse di stupro : Cristiano Ronaldo sostenuto al 100% dalla sorella dopo le accuse di stupro, ecco l’iniziativa della Katia Aveiro che chiede l’aiuto dei fan di CR7 Cristiano Ronaldo, coinvolto nel caso che lo vede protagonista della denuncia di Kathryn Mayorga per violenza sessuale, ha al suo fianco la famiglia e in particolar modo la sorella Katia Aveiro. Quest’ultima è vicina al calciatore della Juventus e non ha dubbi sulla sua ...

Che effetto hanno avuto le Accuse di stupro sull'immagine social di Ronaldo : Caso che, ad onor del vero, era stato sollevato sempre da Der Spiegel nell'Aprile 2017, ma che ora è esploso, ripreso dai media di mezzo mondo, nonostante l'avvocato tedesco di Ronaldo, Christian ...

Cristiano Ronaldo - Nike trema per le Accuse di stupro. Il grande bluff dell’impegno etico : Sicuramente alla Nike qualcuno deve aver già cominciando a chiedersi se i rischi che comporta un uso eccessivo dei testimonial valgano veramente la candela. Perché la vicenda che sta investendo Cristiano Ronaldo in questi giorni ripropone una vexata quaestio mai risolta dalle marche su quanto sia intelligente affidare la propria immagine a personaggi famosi per garantire il prodotto, quando poi questi personaggi possono avere da un momento ...

Accuse a Ronaldo : caso riaperto dopo la denuncia di stupro della modella americana : La polizia di Las Vegas cerca le prove della presunta violenza del giugno 2009: «C'è un esame medico, valutiamo se chiedere il test del Dna al sospettato»

Cristiano Ronaldo - le Accuse di stupro fanno crollare la Juve in Borsa : Il caso Ronaldo è esploso lunedì quando la polizia di Las Vegas ha annunciato di aver aperto una indagine sulle accuse mosse da Kathryn Mayorga, una ragazza di 34 anni, di aver...

Chi è David Chesnoff? ‘L’avvocato delle star’ che difenderà Cristiano Ronaldo dalle Accuse di stupro : Cristiano Ronaldo ha scelto David Chesnoff come avvocato per difendersi dalle accuse di stupro: il legale ingaggiato dal portoghese ha già difeso in tribunale decine di star di Hollywood e dello sport Qualche giorno fa la vita di Cristiano Ronaldo è stata investita da una notizia nefasta. Il giornale Spiegel ha riportato la testimonianza di Kathryn Mayorga, una modella che ha accusato CR7 di averla stuprata in un hotel di Las Vegas nel ...

