Accordo per incrementare business con gli Emirati Arabi Uniti

Accordo azienda sindacati per rilancio - si parte con 35 assunzioni : Roma, 17 ott., askanews, - Intesa in Melegatti tra azienda e sindacati per il rilancio. E' stato infatti siglato l'Accordo sindacale dal quale emerge il forte impegno della nuova proprietà della ...

Brexit - Barnier : per un Accordo serve molto più tempo : "Aggiornerò i leader sui negoziati" sulla Brexit. "Abbiamo lavorato molto per arrivare ad un'intesa, ma non ci siamo ancora. serve molto più tempo. Nelle prossime settimane lavoreremo con calma e ...

Ultimo giorno utile per un Accordo sulla Brexit : Ciò che colpisce è la distanza tra il clima politico a Londra e la relativa indifferenza con cui l’opinione pubblica degli altri 27 paesi segue la vicenda. Leggi

Marotta-Inter : nuovo contatto con Steven Zhang. Nessun Accordo con la Juventus per la rescissione del contratto : INTER MAROTTA- Il direttore generale della Juventus, Beppe Marotta, è sempre più vicino all’Inter. A giorni verrà ratificata l’uscita del dirigente dal Consiglio d’amministrazione della Juventus anche se un accordo con la società del presidente Agnelli sulla rescissione del contratto non è stato ancora trovato, nonostante vari incontri. In questo contesto, Marotta pensa al futuro e dopo aver rifiutato un ruolo in Figc, è ...

Cosa ha deciso il Governo e perché l'Ue non è d'Accordo : la manovra spiegata semplice : Prende forma la manovra 2019 grazie alle indicazioni contenute nel documento programmatico di bilancio che il Governo ha...

MotoGp - Nakagami rinnova il contratto con la Honda LCR : Accordo prolungato anche per il 2019 : Il pilota giapponese ha prolungato il suo contratto con la Honda LCR anche per il 2019, come riportato dal team sul proprio sito Takaaki Nakagami ha rinnovato il suo contratto con la Honda LCR per il 2019. Lo ha annunciato lo stesso team di MotoGp a pochi giorni dal Gp del Giappone con un comunicato: “Prima di tutto, sono davvero felice di continuare con il team LCR Honda anche nel 2019 – ha detto il pilota giapponese – ...

NYT “KHASHOGGI UCCISO PER INTERROGATORIO ANDATO MALE”/ Ultime notizie - Accordo Trump-Salman per salvare il re? : Scomparsa Jamal Khashoggi, NYT: "UCCISO per INTERROGATORIO ANDATO male". Media Turchia: "corpo sciolto nell'acido", le Ultime notizie. accordo Trump-Salman per "scaricare" il principe?(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 10:06:00 GMT)

Enel sigla Accordo per aumento partecipazione in Enel Americas : Enel aumenta la propria partecipazione in Enel Americas , la società del gruppo energetico che controlla tutte le attività in Cile, in linea con quanto previsto dal Piano Strategico 2018-2020 del ...

Così M5s e Lega hanno trovato l'Accordo per la manovra : Disco verde del consiglio dei Ministri sul decreto fiscale e sulla legge di Bilancio. 'Sono lieto di annunciarvi che nei tempi previsti e senza nessuna dilazione' abbiamo approvato i due provvedimenti ...

Pace fiscale - c'è Accordo : le novità per "azzerare" le cartelle e sanare il nero : Alla fine è stato trovato l'accordo sulla Pace fiscale e la sintesi tra le visioni discordanti di Lega e Cinque Stelle su uno dei punti del contratto di governo più cari al Carroccio."Dopo averlo dimostrato sull'immigrazione e la sicurezza, anche su temi economici continuiamo a mantenere le promesse con gradualità e coraggio", ha esultato Matteo Salvini, "Fornero, flat tax, equitalia: anche su questi temi siamo il cambiamento".Il provvedimento ...

Accordo su pace fiscale e taglio pensioni d'oro per trovare coperture a reddito e altre misure : Nel decreto fiscale sarà inserita una norma che prevede l'arresto per chi evade, cavallo di battaglia dei grillini,. Da febbraio quota 100 per ritirarsi dal lavoro, con almeno 38 anni di contributi e ...

