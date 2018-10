Accadde oggi | 19 ottobre 1976 | gravissimo infortunio per Francesco Rocca

Accadde oggi : è il 18 ottobre 1781 il “vero” giorno dell’indipendenza americana - i retroscena di una storia complessa : Il 4 luglio 1776, a Filadelfia, fu promulgato il documento d’indipendenza approvato dai delegati delle Tredici colonie inglesi in nord America: New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Nord, Carolina del Sud e Georgia andarono a costituire un nuovo Stato, gli Stati Uniti d’America. Per festeggiare la nascita fu suonata la Liberty Bell. Da ...

Accadde oggi : nel 1989 la NASA lancia la sonda Galileo - Giove inizia ad avere meno segreti per gli esseri umani : La sonda Galileo aveva il compito di studiare il pianeta Giove e tutti i suoi satelliti. Il suo lancio nello spazio avvenne il 18 ottobre 1989 ad opera dallo dello Space Shuttle Atlantis della NASA, nel contesto della missione STS–34, e il suo nome ricorda volutamente l’astronomo rinascimentale Galileo Galilei. Dopo 6 anni di viaggio la sonda arrivò su Giove il 7 dicembre 1995. Galileo conquistò fin da subito una serie di primati: attuò il ...

Accadde oggi - 18 ottobre 1908 : il primo derby della storia tra Inter e Milan : Continua il nostro classico appuntamento con la Rubrica ‘Accadde oggi’, giornata importante per quanto riguarda i tifosi di Inter e Milan. Il primo derby in assoluto tra le due squadre venne giocato in Svizzera, precisamente a Chiasso e per la Coppa Chiasso. Il Milan aveva guadagnato l’accesso alla partita decisiva superando per 2-0 il Circolo Juventus Bellinzona, mentre l’Inter aveva battuto 1-0 l’Ausonia. Il primo derby ...

Accadde oggi : nel 1933 l’ebreo Albert Einstein arriva negli Stati Uniti in fuga dal governo nazista : Ebrei in fuga. Scienziati in fuga. Esseri umani in fuga. Dalla Germania nazista chiunque poteva fuggiva via. Le persecuzioni dovute alle leggi razziali erano insostenibile e scappare via, lasciare la propria casa, la propria vita, la propria patria, sembrava l’unica soluzione plausibile. Era il 17 ottobre 1933 quando uno scienziato tedesco di religione ebraica mise piede su suolo statunitense: era Albert Einstein. In Germania la ...

Accadde oggi : nel 2000 la devastante alluvione nel Nord-Ovest - che coprì d’acqua Piemonte - Lombardia - Liguria e Valle d’Aosta : Ancora la ricordiamo tutti. Chi l’ha vista solo in televisione e chi invece l’ha vissuta personalmente. Era il 13 ottobre 2000 quando sulle regioni del Nord-Ovest iniziò a piovere a ridotto. Il maltempo durò ben tre giorni, durante i quali l’acqua si abbatté a terra senza tregua. Solo il 16 ottobre, quando le nuvole iniziarono a dissiparsi, si poté iniziare a tirare le somme di uno dei più grandi disastri che abbiano colpito la zona in tempi ...

Accadde oggi - 17 ottobre 1907 : nasce l’Atalanta : L’Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A., meglio conosciuta come Atalanta, è una società calcistica italiana fondata a Bergamo il 17 ottobre 1907. Viene soprannominata “regina delle provinciali perchè è la squadra col maggior numero di presenze nella massima divisione nazionale tra quelle che non rappresentano capoluoghi di regione, oltre che tra quelle che non hanno mai vinto lo scudetto, si tratta di un club che lavora benissimo con i ...

Accadde oggi : nel 1986 con la conquista del Lhotse in Nepal - Reinhold Messner diventa “re” delle 14 vette più alte al mondo : Reinhold Messner, nato a Bressanone il 17 settembre 1944, è senza ombra di dubbio il più noto e conosciuto alpinista ed esploratore italiano. Il 16 ottobre 1986 raggiunse la vetta del Lhotse in Nepal, diventando il primo uomo ad aver scalato tutte le quattordici vette che superano gli ottomila metri. Messner è considerato uno dei fondatori del cosiddetto “stile alpino”. Nel 1978 con Peter Habeler fu infatti il primo uomo a scalare l’Everest ...

Accadde oggi : nel 1978 Karol Wojtila diventa papa Giovanni Paolo II - è il primo non italiano dopo quattro secoli : “Se sbaglio mi corrigerete“. Così l’arcivescovo di Cracovia, Karol Wojtila, conquistò subito la simpatia degli italiani dopo essere stato eletto papa il 16 ottobre 1978. dopo due giorni di conclave, cinque scrutini e tre fumate nere, nel tardo pomeriggio di quarant’anni fa una fumata bianca annuncia al mondo che “Habemus papam”, dopo il pontificato-lampo di Albino Luciani, durato solo 33 giorni. Il suo ...

Accadde oggi : nel 1943 a Roma il rastrellamento di oltre mille Ebrei tra cui 200 bambini - la maggior parte morì ad Auschwitz : Era l’alba, le 5:30 del mattino, quando il 16 ottobre 1943 a Roma trecentosessantacinque uomini delle SS tedesche diedero il via al tragico rastrellamento nelle case della comunità ebraica della capitale. Il giorno non fu scelto a caso: di sabato, festivo per gli Ebrei, avrebbero trovato in casa quasi tutti i componenti delle famiglie. La retata coinvolse non solo il ghetto, ma anche altre zone della città: 1259 persone vennero sequestrate ...

Accadde oggi : “Non hanno pane? Che mangino brioche” - nel 1793 veniva decapitata l’ingenua regina Maria Antonietta : “S’ils n’ont plus de pain, qu’ils mangent de la brioche!”. “Se non hanno più pane, che mangino brioche”. Così doveva suonare, più o meno, la leggendaria espressione attribuita alla frivola Maria Antonietta, regina di Francia. La frase, riferita al popolo che era ridotto alla fame a causa di tasse e soprusi da parte della classe aristocratica, è stata attribuita alla sfortunata regina, ma in realtà è stata pronunciata da un’altra non ben ...

Accadde oggi - 16 ottobre 1983 - l’addio al calcio di Giorgio Chinaglia : Giorgio Chinaglia è stato un dirigente sportivo e calciatore italiano, di ruolo attaccante. Soprannominato Long John, ha vinto lo scudetto del 1973-1974 con la Lazio. Arriva così il primo trasferimento in Italia tra le file della Massese, in Serie C, e successivamente all’Internapoli, sempre in C, per passare poi alla Lazio nell’annata 1969-1970. Nella stagione 1971-1972 vince la classifica cannonieri della serie cadetta e ...

Accadde oggi : ballerina e spia - l’affascinante Mata Hari viene uccisa 101 anni fa : 1/5 ...

Accadde oggi : il 4 ottobre 1582 si andò a dormire e ci si risvegliò il 15 ottobre : Il calendario gregoriano prende il nome da Papa Gregorio XIII, che lo introdusse nel 1582 e modifica il calendario giuliano, precedentemente in vigore. Si tratta di un calendario basato sull’anno solare, cioè sul ciclo delle stagioni. Per passare dal calendario precedente a quello nuovo, (in Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Polonia-Lituania e Belgio-Paesi Bassi-Lussemburgo, e poi negli altri paesi cattolici in date diverse nel corso ...

Accadde oggi - 15 ottobre 1967 : muore Gigi Meroni : Luigi Meroni, detto Gigi è stato un calciatore italiano, di ruolo centrocampista. Morì a ventiquattro anni, poco dopo la fine di una partita tra il Torino, la squadra in cui militava, e la Sampdoria, investito da un’auto mentre attraversava Corso Re Umberto a Torino insieme con il suo grande amico e compagno di squadra Fabrizio Poletti, era il 15 ottobre 1967. Più di 20.000 persone parteciparono ai funerali di Meroni e il lutto ...