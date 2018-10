Aborto e legge 194 Per non tornare al buio | conversazione con Livia

Aborto - migliaia in piazza a Verona 'Giù le mani dalla legge 194' : migliaia di persone, in grande maggioranza donne, arrivate anche da altre città d'Italia, hanno sfilato per le vie del centro di Verona nella manifestazione organizzata dall'associazione 'Non una di ...

Aborto - migliaia in piazza a Verona : "Giù le mani dalla legge 194" : Il corteo organizzato da "Non una di meno" a una settimana dalla mozione approvata dal consiglio comunale della città scaligera

Verona - “Aborto libero e garantito” : in migliaia in piazza per difendere la legge 194. Sostegno anche da Milano : In migliaia sono scese in piazza a Verona per difendere un loro diritto. Quello di abortire, previsto dalla legge 194. Al grido di “il corpo è mio, decido io” e “fuori gli obiettori dagli ospedali”, le attiviste di “Non una di meno” hanno manifestato dopo la contestata mozione 434 sull’aborto, votata in consiglio comunale, anche dalla capogruppo del Pd. Il corteo è partito dalla stazione Porta Nuova e ...

Aborto - Possibile in piazza a Verona. Brignone : “Rispondiamo all’attacco alla legge 194” : Beatrice Brignone, segretaria di Possibile spiega perché ha aderito alla manifestazione organizzata da 'Non una di meno'. E lancia una campagna al femminile per le Europee 2019: "Vogliamo imporre nel dibattito politico italiano ed europeo la centralità delle donne. Per sintetizzare con un titolo quella che vogliamo portare avanti è 'la politica delle compagne contro quella del Capitano".Continua a leggere

Aborto - ministro Grillo a Sky tg24 : nessuna revisione della legge 194 - : Il ministro della Salute ha assicurato che nel contratto di governo non c'è alcun cambiamento in materia di interruzione di gravidanza. Ha poi affrontato la questione dei tagli previsti dal Def, ...

Pd : no attacchi a legge Aborto - capogruppo Pd Verona si dimetta : Roma, 5 ott., askanews, - 'La tutela della vita è valore comune e condiviso e fa specie il tentativo condotto dalla Lega a Verona di darsi una patente di superiore moralità attaccando, nel contempo la ...

Aborto - Martina : legge 194 non si tocca : 19.38 Aborto, Martina: legge 194non si tocca "La legge 194 a difesa delle donne e della maternità consapevole non si tocca. Chi vuole ricacciare il Paese nel passato degli aborti clandestini, deve sapere che tutto il Pd si è battuto e si batterà sempre per difendere questa conquista di civiltà a tutela della libertà e salute delle donne". Così scrive su Facebook il segretario Pd Martina sulla mozione antiAborto del Comune di Verona, votata ...

Zingaretti : legge 194 su Aborto seria e va applicata : Roma – “Cosi’ non va. Non si procede con colpi di mano ideologici su temi cosi’ delicati. Non si rispetta la vita se non si rispettano le scelte delle donne, soprattutto quando sono difficili come lo e’ quella di interrompere una gravidanza. L’Italia ha una legge seria, la 194, che va applicata”. Lo dichiara in una nota il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, riguardo alla mozione approvata ...

Legge 194 - il senatore della Lega Pillon : “Via l’Aborto - prima o poi in Italia faremo come in Argentina” : “Cambiare la Legge 194 sull’aborto“,”come in Argentina” ma in assenza dei numeri in Parlamento per farlo, iniziare a perseguire la politica degli “aborti zero”: la Lega di Matteo Salvini torna a cavalcare il tema delle nascite e del controllo della maternità. E lo fa attraverso le parole del senatore del Carroccio Simone Pillon che in un’intervista a La Stampa annuncia la possibilità futura di ...

Aborto - Lega : “L’Italia cambierà la legge - come è successo in Argentina” : Il senatore del Carroccio Simone Pillon ha detto che al momento in Parlamento non ci sarebbero i numeri per cambiare la legge sull'Aborto, ma auspica che in Italia accada quello che sta succedendo in Argentina, dove i movimenti pro-vita festeggiano per il 'no' del Senato alla legge per la depenalizzazione dell'Aborto.Continua a leggere

Argentina - l’arcivescovo dopo il no del Senato alla legge sull’Aborto : “Non oso festeggiare. Come aiuteremo le donne?” : “Non oso uscire a festeggiare per il ‘no’ all’aborto perché credo che né i legislatori, né la società in generale possono dormire sonni tranquilli”. La riflessione, il giorno dopo il “no” del Senato argentino alla legge sulla legalizzazione dell’interruzione volontaria di gravidanza, è di monsignor Victor Manuel Fernandez, arcivescovo di La Plata e teologo molto stimato da papa ...

Argentina - bocciata proposta di legge per depenalizzare l'Aborto : Il Senato argentino ha respinto la proposta di legge intesa a liberalizzare l'aborto . Dopo essere stata approvata lo scorso giugno dalla Camera dei Deputati con una maggioranza risicata, la riforma ...

Argentina - il Senato boccia la legge sull'Aborto : scontri in piazza - : La norma avrebbe permesso l'interruzione di gravidanza entro la 14esima settimana, in tutte le strutture pubbliche e private e a spese dello Stato

Argentina - la legge per legalizzare l'Aborto legale è stata bocciata : Il Senato boccia la legge che la Camera aveva approvato a giugno. l'aborto clandestino apre le porte del carcere con l'accusa di omicidio