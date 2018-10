A24 e A25 | è allerta sicurezza Il ministero | «Limitare traffico sui viadotti»

Viadotti A24 e A25 - la procura di L’Aquila indaga sulla sicurezza delle infrastrutture dopo la caduta di calcinacci da un ponte : C’è un’inchiesta in corso sulla sicurezza delle infrastrutture delle autostrade A24 e A25, al centro del dibattito in questi giorni per lo scontro tra Strada dei Parchi e il ministro Danilo Toninelli. La procura de L’Aquila indaga anche su Viadotti e ponti, oggetto della lite tra ministero e concessionaria. Gli accertamenti affidati ai carabinieri sono scattati dopo il caso, nella serata del 10 settembre scorso, della caduta di ...

Viadotti A24-A25 spaventano - Mit : "Strada dei Parchi limiti il traffico" | Foto : Nella relazione tecnica a firma del dirigente del Mit, Placido Migliorino, si legge: "E' verosimile l'ipotesi che al primo maggio 2019 le autostrade A24 e A25 non saranno in regola", con l'obbligo di adeguare entro il 30 aprile le 54 gallerie, considerando che "l'esecuzione dei lavori non sia compatibile con il tempo residuo"

Sicurezza Autostrade - il Ministero : Limitare traffico sull'A24 e A25 : L'Aquila - "Particolare attenzione" nella "regolamentazione del transito dei veicoli pesanti", in particolare su 8 viadotti "che, come dimostrato nelle verifiche di Sicurezza, inducono sollecitazioni critiche specialmente agli impalcati e alle solette", sulla A24 e A25. È una delle 5 prescrizioni contenute nella relazione firmata dal dirigente del Mit, Placido Migliorino, e consegnata al ministro Danilo ...

I viadotti A24-A25 spaventano - Mit : "Strada Parchi limiti il traffico" | Stop ai treni | Foto : Nella relazione tecnica a firma del dirigente del Mit, Placido Migliorino, si legge: "E' verosimile l'ipotesi che al primo maggio 2019 le autostrade A24 e A25 non saranno in regola", con l'obbligo di adeguare entro il 30 aprile le 54 gallerie, considerando che "l'esecuzione dei lavori non sia compatibile con il tempo residuo"

Viadotti A24 e A25 'in condizioni allarmanti' - il ministero : "Limitare il traffico" : Il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli aveva lanciato un allarme sicurezza. Intanto è stata sospesa la circolazione...

