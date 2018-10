A tutto Higuain | ' Milan | vinciamo subito Gattuso super | la Juve mi ha cacciato'

Higuain : 'Tutti hanno problemi con De Laurentiis - anche Lavezzi e Cavani. Un giorno racconterò tutto ' : Gonzalo Higuain , attaccante del Milan ed ex giocatore del Napoli, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue dichiarazioni: 'Al Milan è come se mi fossi tolto 4-5 anni. Sono tornato all'epoca di Napoli e ne sono felice. Milanello è il calcio, il Milan mi ha dato qualcosa in più dopo un ...

Higuain a tutto campo : "Milan - ti prometto che..." : La potrete leggere sulla Gazzetta dello Sport in edicola giovedì. Il Pipita racconta tutto : il passato, la Juve, il rapporto con Icardi e la nazionale, gli obiettivi. E riguardo alla stagione in ...

Savicevic - questo Milan va a… ‘Genio’ : “Higuain meglio di Icardi - Suso ha tutto per diventare grande” : L’ex giocatore del Milan ha parlato dell’attuale momento dei rossoneri, soffermandosi sull’ottimo lavoro svolto da Gattuso Un passato da ‘Genio’, un presente da presidente della Federazione del Montenegro, pronto a far crescere il movimento con le sue idee. Spada/LaPresse Dejan Savicevic però non riesce a non seguire il campionato italiano e, a margine del convegno Fare affari con il Montenegro tenutosi ieri a ...