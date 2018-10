A ' Le Vie dei Tesori' l' ufficio ricostruito di Boris Giuliano

ClaViere - la denuncia di Amnesty : 'Al confine con la Francia sistematiche violazioni dei diritti dei migranti' : L'Eliseo ribadisce che lo sconfinamento dei gendarmi francesi a Clavière, in territorio italiano, è stato un 'errore' ma denuncia una 'strumentalizzazione politica individuale' da parte del ministro ...

F1 - GP Stati Uniti 2018 : Mercedes osservata speciale per i fori dei cerchi delle ruote posteriori. Una soluzione aerodinamica Vietata? : Non è certo una novità. In Formula Uno la lotta non c’è solo in pista, dove coraggio e velocità la fanno da padroni, ma anche fuori per le scelte tecniche fatte sulle vetture e i dubbi suscitati circa il rispetto dei regolamenti. Nel Mondiale 2018 la Ferrari è stata spesso al centro della scena. Si pensa alla nube bianca proveniente dagli scarichi ad inizio anno o alla vicenda del doppio sensore montato sulla power unit della Rossa per ...

A ClaViere altri casi di 'scarico' dei migranti dai gendarmi francesi : Torna alta la tensione diplomatica fra Roma e Parigi, dopo lo sconfinamento di un furgone della gendarmerie francese che ha trasferito in territorio italiano due migranti. La procura di Torino che ...

Depressione : solo il 17% dei pazienti Viene curato adeguatamente : Dalla Depressione, malattia sempre più diffusa nella nostra società, oggi è possibile guarire. Si stima che con le terapie adeguate ben 7 persone su 10 possano vincere la Depressione maggiore. Sono dati che mergono dal Congresso nazionale della Società italiana di Psichiatri che tuttavia sottolinea l'esistenza di un treatment gap. Con questa espressione si intende una sorta di distanza tra ciò che potrebbe essere fatto per la cura dei disturbi ...

Gli ambientalisti avanzano in Ue : "L'onda dei Verdi ha toccato la BaViera - il Belgio e il Lussemburgo" : Un'onda verde attraversa l'Europa. Le elezioni in Baviera, Lussemburgo e Belgio disegnano una nuova mappa politica nella geografia del continente, confermando la crisi che investe i partiti tradizionali e ponendo un freno all'ascesa dei sovranisti e dei nazionalismi di estrema destra. È questa in sintesi la fotografia del voto del 14 ottobre, che ha premiato gli ecologisti filo-europei e la loro battaglia per i temi ambientali togliendo ...

Integrazione dei migranti e diritti civili : parla Katharina Schulze - il volto Verde della BaViera : Si può migliorare il mondo solo smettendo di lamentarsi e cominciando a fare, a muoversi, a lottare per un mondo che ci piaccia e in cui ci riconosciamo. Una delle minacce maggiori alla nostra ...

BAVieRA - CROLLO CSU-SPD : TRIONFO SCHULZE DEI VERDI/ Risultati elezioni : terremoto per Merkel - ‘nodo’ Seehofer : elezioni in BAVIERA, CROLLO Csu e Spd: a rischio il governo di Angela Merkel? TRIONFO VERDI e Afd, male Linke: ultime notizie e conseguenze, Seehofer rischia il suo ruolo da Ministro?(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 12:15:00 GMT)

La BaViera è senza padroni. Stop agli alleati di Merkel. Frena l'AfD - boom dei Verdi : L e elezioni amministrative in Baviera hanno provocato un terremoto politico in Germania . L'Unione cristiano-sociale, Csu,, partito fratello della Cdu di Angela Merkel nella seconda regione tedesca ...

BaViera - exploit dei Verdi e Csu in discesa : cosa ci insegnano le elezioni : «Die Grünen non è un partito di sinistra». A dirlo è una delegata della Csu, mentre ascoltava le prime proiezioni in Parlamento a Monaco. «Die Grünen non è un partito di destra», ha detto ieri un giovane elettore uscendo dal seggio. «Ho chiuso con l’Spd per iscrivermi al partito dei Verdi». Il successo di Die Grünen alle elezioni in Baviera si può spiegare per certi versi proprio così: anche in Germania stanno saltando i vecchi ...

