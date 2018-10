3 milioni di euro di fondi europei per il Ciasu | ad annunciarlo il sindaco Zaccaria

Smartphone - i più costosi di sempre : fino a 1 - 4 milioni di euro : Gli oltre 1000 euro di listino per acquistare i nuovi iPhone Xs e Xs Max sono eccessivi? Probabilmente sì, ma non sono nulla se rapportati al costo di alcuni dispositivi attualmente in commercio e di cui molti non avranno mai sentito parlare. Il mondo del lusso infatti è un settore che non conosce alcun limite anche in materia di Smartphone. Ci sono Smartphone con finiture di pregio, realizzati in pelle lavorata a mano, oppure contornati da ...

Taglio Vitalizi - M5S : Manovra che ci farà risparmiare 56 milioni di Euro : Taglio dei Vitalizi, via libera dal Senato, festa del Movimento 5 Stelle Dopo l’ok alla delibera, gli eletti pentastellati sono usciti da Palazzo Madama muniti di palloncini gialli, bandiere del Movimento e cartelli con la scritta “bye bye Vitalizi” e, a turno, hanno versato un Euro (finto) ciascuno in un salvadanaio giallo. Quindi hanno srotolato un enorme striscione con la scritta “56 Milioni di risparmi”. Poco ...

Calciomercato - il City su De Jong : pronti 70 milioni di euro : Il Calciomercato non si concede pause: i nomi circolano con l'assiduità di sempre, anche se ancora manca qualche mese all'apertura della finestra invernale. Secondo quanto riferisce il Sun, il ...

Maxi evasione da 8 milioni di euro della società Torchetti : chieste 40 condanne

Dieselgate - Audi condannata a pagare una multa da 800 milioni di euro : La procura di Monaco ha comminato una multa da 800 milioni di euro ad Audi, per il contenzioso nato dopo lo scandalo del Dieselgate. In particolare, il procedimento dei magistrati bavaresi riguardava la non conformità dei motori diesel V6 e V8 che equipaggiavano alcuni modelli costruiti tra il 2014 e il 2018 della casa degli Anelli. La quale, in un comunicato ufficiale, ha dichiarato di aver ammesso le proprie responsabilità e accettato di ...

Alluvione in Sardegna : oltre 100 milioni di euro di danni - agricoltura in ginocchio : Ammonta a 100 milioni di euro, secondo una stima ancora non definitiva, il bilancio della devastante Alluvione che la scorsa settimana ha colpito il Sud della Sardegna, causando anche una...

Cosenza - società pubblicitaria non dichiara 4 - 5 milioni di euro ed evade oltre 1 - 3 milioni di euro di imposte. Denunciate due persone : Cosenza - La Compagnia della Guardia di Finanza di Paola ha scoperto un evasore fiscale, che dal 2013 non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi pur avendo conseguito ricavi per 4,5 milioni di ...

Fortnite co. : i videogame gratuiti che macinano milioni di euro al mese : In questi giorni, infatti, è stato annunciato un torneo internazionale a cui parteciperanno i migliori giocatori di Fornite del mondo, in sfide all'ultimo sangue per aggiudicarsi il premio finale. Il ...

Sky compra Mediaset Premium per 70 milioni di Euro : Mediaset Premium pronta, anzi prontissima, per essere venduta a SKY già dall’1 novembre 2018. Resterebbe di Mediaset solo la sezione “Giornalisti” Sky compra Mediaset Premium per 70 milioni di Euro Mediaset sarebbe pronta a cedere la piattaforma tecnologica di Premium a Sky per una cifra di 70 milioni di Euro già dall’1 novembre 2018. La rivoluzione […]

Energia : ministro Economia Montenegro Sekulic - in cinque anni investiti 350 milioni di euro : Podgorica, 15 ott 10:56 - , Agenzia Nova, - In Montenegro sono stati investiti 350 milioni di euro per il sistema energetico nel corso degli ultimi cinque anni. Lo ha comunicato il...

Sicilia : Musumeci - quattro milioni euro per Scala Turchi e Riserva Cassibile : Palermo, 15 ott. (AdnKronos) - "La Scala dei Turchi e la Riserva di Cassibile potranno tornare presto al loro splendore, dopo anni di abbandono". Lo annuncia il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, nella qualità di Commissario del governo nazionale contro il dissesto idrogeologico, com