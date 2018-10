1968-2018 | Radio24 e Olympia rivivono i Giochi di Messico 1968

Una Mustang Bullit del 1968 e una del 2018 possono trasformarsi da sogno a realtà [FOTO] : Dream Giveaway ha organizzato una lotteria online che mette in palio una Mustang Bullitt Restomod del 1968 che una nuovissima Mustang Bullitt di ultima generazione Poche auto americane sono desiderabili come la Ford Mustang, in particolare in una versione in edizione limitata. Per la maggior parte delle persone, queste velocissime muscle car sono tutt’altro che abbordabili, ma ora chiunque abbia almeno 3 dollari potrà partecipare ad ...