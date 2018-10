18 ottobre | San Luca Evangelista | vita | patronati e iconografia

San Luca - onomastico/ Santo del giorno - il 18 ottobre si celebra uno dei quattro Evangelisti : Il Santo del giorno di oggi, 18 ottobre, è San Luca: si commemora soprattutto la figura di uno dei quattro Evangelisti. Nato ad Antiochia nel 9 d.C. morì proprio il 13 ottobre del 93.(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 05:42:00 GMT)

CAPPUCCETTO ROSSO SANGUE - NOVE/ Streaming video del film con Gary Oldman (oggi - 17 ottobre 2018) : CAPPUCCETTO ROSSO SANGUE, il film in onda su Canale NOVE oggi, mercoledì 17 ottobre 2018. Nel cast: Amanda Seyfried e Gary Oldman, alla regia Catherine Hardwicke. Il dettaglio.(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 19:28:00 GMT)

BENVENUTI AL SUD - CANALE 5/ Streaming video del film con Alessandro Siani (oggi - 17 ottobre 2018) : BENVENUTI al Sud, il film commedia in onda su CANALE 5 oggi, mercoledì 17 ottobre 2018. Nel cast: Claudio Bisio e Alessandro Siani, alla regia Luca Miniero. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 19:20:00 GMT)

In viaggio con Adele di Alessandro Capitani al cinema dal 18 ottobre : Sara Serraiocco e Alessandro Haber sono i protagonisti del film “In viaggio con Adele”, primo lungometraggio di Alessandro Capitani, e film di pre-apertura della Festa del cinema di Roma 2018. Haber è Aldo Leone, attore teatrale burbero, anaffettivo, pieno di fobie, ansie e paure. Ha un’agente, Carla (interpretata da Isabella Ferrari) con la quale saltuariamente fa sesso (anche se non vuole che si sappia) e sogna da sempre di fare un film al ...

Sant'Ignazio di Antiochia/ Il 17 ottobre si celebra il vescovo e martire : Il Santo del giorno del 17 ottobre è Sant'Ignazio di Antiochia: questi si è fatto apprezzare durante la sua vita per la sua enorme fede. Scrisse sette lettere alla Chiesa prima di morire.(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 13:53:00 GMT)

Padova : alle Frassanelle il 21 ottobre va in scena la 'Festa dei Giochi Veci e Novi' (2) : (AdnKronos) - La festa dei Giochi Veci e Novi, dalle dieci del mattino fino a sera, sarà opportunità di grande divertimento per tutta la famiglia; oltre ai Giochi: visite al parco e alle grotte, i giri con la carrozza trainata dai cavalli; e ancora: l'originale Ape libreria (bellissimo il progetto i

Padova : alle Frassanelle il 21 ottobre va in scena la 'Festa dei Giochi Veci e Novi' : Padova, 17 ott. (AdnKronos) - Torna il grande evento d'Autunno al Parco Frassanelle nel cuore dei Colli Euganei: la seconda edizione della "Festa dei Giochi Veci e Novi" attende, domenica 21 ottobre, grandi e piccini con la voglia di riscoprire le attività ludiche di un tempo. Ma oltre ai Giochi 've

Benji e Fede a EPCC con Elettra Lamborgini e Salmo : gli ospiti di Alessandro Cattelan il 16 ottobre : Torna E poi c'è Cattelan, quest'anno in onda dal Teatro Parenti di Milano per una edizione inedita in teatro. ospiti della puntata sono Elettra Lamborghini, Benji & Fede e Salmo, che si racconteranno ad Alessandro Cattelan e si sottoporranno ai suoi esperimenti. Benji e Fede a EPCC interpreteranno una nuova versione di Moscow Mule, il loro singolo estivo, hit indiscussa della scorsa stagione, ma non canteranno la versione originale del ...

Santa Edvige/ Santo del giorno - il 16 ottobre si celebra la patrona della Polonia : Il 16 ottobre si celebra Santa Edvige, Santo del giorno: questa è la patrona della Polonia. Inizialmente si celebrava il 15 dello stesso mese, festa spostata per Santa Teresa di Gesù.(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 04:08:00 GMT)

LIVE Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 in DIRETTA : 15 ottobre. Bronzo per Carmelo Alessandro Musci nel peso! Chiara Pellacani in finale dai 3 metri : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018 (lunedì 15 ottobre), ottava giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). L’Italia va a caccia di altre medaglie: fari puntati su Giorgia Villa che vorrà continuare a regalarci emozioni speciali nella ginnastica artistica, Alessia Nobilio e Andrea Romano in lizza per l’oro nel golf e poi Chiara Pellacani che, reduce dall’oro continentale nei ...

Killing Eve in Italia - la serie con Sandra Oh dal 15 ottobre su TIM Vision : trama - cast e programmazione episodi : Dopo il grande successo internazionale arriva Killing Eve in Italia, dal 15 ottobre per gli abbonati al servizio streaming TIM Vision. Il thriller-drama tratto dai romanzi di Luke Jenning ha conquistato pubblico e critica per l'ottima sceneggiatura, la regia accurata e le interpretazioni delle due protagoniste, tra cui quella di Sandra Oh che ha ottenuto una nomination agli Emmy Awards di quest'anno nella categoria miglior attrice in una ...

BIBLIOTECA BASSANI - Mercoledì 17 ottobre alle 17 nell'auditorium di Barco - via Grosoli 42 - : Inaugurazione del fondo librario Pietro Pinna su non violenza e obiezione di coscienza 15-10-2018 / Giorno per giorno Mercoledì 17 ottobre 2018 alle 17 nell'auditorium della BIBLIOTECA BASSANI di ...