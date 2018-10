10 gadget hi-tech da mettere in bagno

wired

: RT @NezcomB: ????Sostituzione display???? #mac #laptop #technology #electronicdevice #computerhardware #displaydevice #netbook #gadget #persona… - pcmonitorss : RT @NezcomB: ????Sostituzione display???? #mac #laptop #technology #electronicdevice #computerhardware #displaydevice #netbook #gadget #persona… - NezcomB : ????Sostituzione display???? #mac #laptop #technology #electronicdevice #computerhardware #displaydevice #netbook… - GQitalia : I grafici sono avvertiti: Photoshop sta per sbarcare in versione completa su iPad. -

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Moxie, il soffione per la doccia che è anche uno speaker Dyson Airwrap, lo styler che usa l’effetto aerodinamicoMirror, lo specchio smart che ti fa fare ginnasticaAutomatic Soap Dispenser con sensore infrarossiLa bilancia smart Body Plus di NokiaOclean Air, lo spazzolino connessoUnderwater Light Show, proiettore di luci per vasca daThe Heated Razor, il rasoio caldoKérastase Hair Coach, la spazzola connessaSmart Toilet Youth Edition: la tavoletta intelligenteC’è chi dice “” e pensa a una rivista da sfogliare, a una saponetta di Marsiglia o di Aleppo e allo specchio vintage della nonna. C’è poi chi pensa a tutt’altro, ossia a soffioni per la doccia con speaker audio integrati, tavolette per il water che scaldano e illuminano il sedile della tazza nelle notti più gelide d’inverno, addirittura bilance che ti stilano la lista della spesa per perdere ciccia e tornare al peso ...