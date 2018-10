Zucchero riceve il premio Tenco | «È un grande piacere per me ricevere questo premio che

domanipress

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) «Altro che figlio dell’Appennino, trattasi di Migrans a tutto tondo – recita la motivazione del– Ha invaso con le sue canzoni i territori più ambiti e meno frequentati dalla canzone italiana. Il suo successo ha riguardato non solo i paesi e i mercati latini e dell’est Europa, tradizionalmente più prossimi a noi, ma ha conquistato anche quelli anglosassoni e nord-americani, i più difficili e ostici. Nel riuscirci, si è inserito di prepotenza nel ristretto gotha degli artisti internazionali». Dopo 2 anni in giro per il mondo con un tour trionfale di 166 concerti in 5 continenti (proponendo live il suo ultimo disco di inediti “Black Cat” e i suoi grandi successi), che ha ancora una volta confermatocome uno degli artisti italiani più internazionali, si aggiunge adesso alla sua straordinaria carriera un ulteriore riconoscimento da parte della più importante Rassegna ...