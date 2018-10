Zucchero | in Italia chiudono i produttori ma 4 pacchi su 5 arrivano dall’estero “Colpa

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Sedici zuccherifici chiusi su 19 negli ultimi anni, un consumo di oltre 1,7 milioni di tonnellate a fronte di una produzione di 300mila tonnellate e oltre 4su 5 che. Sono questi i numeri della crisi delloche da anni sta piegando l’intero settore. Una situazione che ha spinto l’a chiedere, nel corso dell’ultimo Consiglio europeo dei Ministri dell’Agricoltura e della Pesca, l’attivazione di misure urgenti finalizzate a sostenere le imprese del settore, in forte difficoltà a causa del surplus produttivo registrato in alcuni Paesi dell’Unione e che ha generato un calo delle quotazioni mai avuto in precedenza. Il crollo vertiginoso si è avuto soprattutto nell’ultimo anno dopo l’eliminazione, il 30 settembre 2017, del regime delle quote produttive che fissava dei paletti. Con l’abolizione dei tetti, chi ha potuto non si è tirato indietro. In ...