Zingaretti | Raggi avrebbe dovuto ringraziare per Colleferro

: Alla fine Colleferro difesa da PD e 5S per non avere termovalorizzatore diventerà la discarica di Roma. Nel frattem… - s_parisi : Alla fine Colleferro difesa da PD e 5S per non avere termovalorizzatore diventerà la discarica di Roma. Nel frattem… - sgrecciaantone1 : RT @alextredici: Per quelli che dicono che i rifiuti a Roma è “colpa” della Raggi, fatevi una cultura su “non ricordo “ ZINGARETTI...Region… - Massimo09327711 : RT @alextredici: Per quelli che dicono che i rifiuti a Roma è “colpa” della Raggi, fatevi una cultura su “non ricordo “ ZINGARETTI...Region… -

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Roma – “Mi dispiace che il sindaco di Roma dica un’altra bugia. Non pretendo che dica ‘grazie’, come forse dovrebbe, ma almeno evitare di dire bugie. Perche’ l’Ama suera per il revamping e quindi per riaccendere gli inceneritori. È stata la Regione che ha inaugurato una scelta di conversione all’insegna di un nuovo modello di gestione del ciclo dei rifiuti fondato sull’economia circolare”. Cosi’ il governatore del Lazio, Nicola, a margine di una conferenza stampa. “Ci troviamo in una situazione nella quale dal sindaco non viene mai un contributo costruttivo ma sempre la pretesa che gli altri le risolvano il problema e quando, per amore della citta’, qualcuno prova a risolverli, anche una certa arroganza- ha aggiunto- È un vecchio film che i romani stanno gia’ capendo e di cui sono ...