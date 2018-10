ZeniMax Online alla ricerca di personale da impiegare su una nuova entusiasmante

eurogamer

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Graziesegnalazione di Videogamer, apprendiamo che lo sviluppatore di The Elder Scrollssta offrendo un posto di lavoro per un Core Tech Programmer. Chi otterrà il lavoro dovrà contribuire a creare "unaIP" perStudios.Da quanto emerso su ResetEra, non ci sono molti altri dettagli sul misterioso progetto, tuttavia, è interessante notare che la posizione di lavoro favorisce chi ha già avuto esperienza con più piattaforme, in particolare PlayStation 4, PC e Xbox One.Il lavoro richiede anche almeno quattro anni di esperienza nello sviluppo di software e il candidato deve aver lavorato almeno a un gioco come programmatore. Nel frattempo, "l'abilità desiderata" è rivolta all'esperienza di sviluppo MMO.Read more…