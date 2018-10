Zannola | Roma è una discarica e colpa è prettamente Raggi

romadailynews

(Di mercoledì 17 ottobre 2018)– “Se la Capitale del Paese e’ una cloaca a cielo aperto la responsabilita’ e’ esclusivamente del Sindacoche sta giocando da piu’ di due anni a chi rimane con il cerino in mano, senza assumersi mezza responsabilita’ a differenza di quanto fanno tutti i Sindaci del Paese, compresi i suoi compagni di partito. Sui rifiuti assistiamo ad uno scaricabarile vergognoso da parte della Giuntainadempiente, come ha precisato anche ieri il Ministero dell’Ambiente rispondendo ad un’interrogazione di Morassut, rispetto agli obblighi di legge”. “Obblighi che impongono che siano il comune, di cui e’ Sindaco la, e la citta’ metropolitana, di cui e’ sempre sindaco la, e definire le aree idonee per localizzare gli impianti nel proprio territorio per la chiusura del ciclo dei rifiuti. Nel ...