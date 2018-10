YouTube down per oltre un' ora in tutto il mondo

YouTube Music per Android si aggiorna : nuove opzioni per la qualità streaming e download : Google ha rilasciato un aggiornamento per la sua applicazione Youtube Music destinata alla piattaforma Android: le novità consistono in nuove opzioni per la gestione della qualità streaming e download.Come promesso da Google, che il mese scorso aveva annunciato aggiornamenti costanti con miglioramenti per la sue applicazioni, oggi Youtube Music per Anroid ha ricevuto un aggiornamento.Youtube Music per Android: nuove opzioni per la qualità audio ...