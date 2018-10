Xiaomi Mi Mix 3 in arrivo con 5G e 10GB di Ram

Xiaomi Mi Mix 2S è il primo Xiaomi a ricevere Android Pie : Xiaomi Mi Mix 2S sarà il primo dispositivo dell’azienda cinese a ricevere l’aggiornamento all’ultima versione del sistema operativo del robottino verde, Android 9.0 Pie. Lo ha annunciato ufficialmente Xiaomi sulla sua pagina Facebook MIUI ROM leggi di più...

Xiaomi Mi Mix 3 arriva il 25 ottobre : tecnologia 5G e 10GB di ram? : Il prossimo top di gamma Xiaomi Mi Mix 3 sarà presentato ufficialmente in un Evento in Cina in data 25 ottobre 2018: tra le novità i rumors parlano anche della tecnologia 5G e 10GB di ram.Fino a qualche settimana fa si parlava di un possibile annuncio del nuovo MI Mix 3 da parte di Xiaomi in data 15 ottobre 2018, ma la data è passata non c’è stata nessuna presentazione.Continue reading Xiaomi Mi Mix 3 arriva il 25 ottobre: tecnologia 5G e ...

Xiaomi Mi Mix 2S l’aggiornamento Android Pie stabile con MIUI 10 in arrivo : le offerte : Xiaomi Mi Mix 2S sarà ufficialmente il primo smartphone dell’azienda cinese a ricevere l’aggiornamento ad Android Pie 9.0 con interfaccia MIUI 10 stabile.Non sappiamo quando effettivamente Xiaomi inizierà a rilasciare l’aggiornamento Android Pie 9.0 con MIUI 10 stabile per il suo top di gamma Mi Mix 2S, ma i tempi sembrano ormai maturi.Xiaomi Mi Mix 2S l’aggiornamento stabile ad Android Pie 9.0 con MIUI 10 è ormai ...

Android 9 Pie atterra su Xiaomi Mi MIX 2S con MIUI 10 in versione stabile : È Xiaomi Mi MIX 2S il primo smartphone del produttore cinese a ricevere ufficialmente l'aggiornamento a Android 9 Pie con MIUI 10 in versione stabile. L'articolo Android 9 Pie atterra su Xiaomi Mi MIX 2S con MIUI 10 in versione stabile proviene da TuttoAndroid.

ufficiale : Mi Mix 2S è il primo Xiaomi a ricevere la sua fetta di Android Pie stabile! : Con un breve post sul profilo Facebook della MIUI ROM, Xiaomi ha annunciato al mondo l' arrivo di Android Pie 9.0 su Mi Mix 2S . Il top di gamma è così il primo dispositivo dell'azienda cinese a ricevere l'aggiornamento all'ultima versione del robottino verde.

Xiaomi Mi MIX 3 dovrebbe avere 5G e 10 GB di RAM : Xiaomi Mi MIX 3 potrebbe supportare e reti 5G e, secondo quanto mostra una nuova immagine, essere proposto anche con 10 GB di RAM. L'articolo Xiaomi Mi MIX 3 dovrebbe avere 5G e 10 GB di RAM proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi Mix 3 : finalmente è stata svelata la data di presentazione ufficiale : Lo aspettavamo da tanto, forse troppo, tempo questo Xiaomi Mi Mix 3, che era stato svelato su Twitter da Donovan Sung ormai qualche mese fa ed è stato un po’ avvolto dal mistero in questi leggi di più...

Xiaomi Mi MIX 3 si mostra in una nuova immagine e sarà presentato il 25 ottobre : Sembra essere ormai tutto pronto per il lancio ufficiale di Xiaomi Mi MIX 3, smartphone protagonista di una nuova anticipazione L'articolo Xiaomi Mi MIX 3 si mostra in una nuova immagine e sarà presentato il 25 ottobre proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi Mix 2S Globale prezzo a meno di 350 euro : i Coupon del momento : Lo smartphone top di gamma Xiaomi Mi Mix 2S Globale è acquistabile grazie a Coupon promozionali a meno di 350 euro: ecco i dettagli dell’offerta.Sarà che i prossimo Xiaomi Mi Mix 3 si sta avvicinando, ed ecco che i prezzi del suo predecessore lo Xiaomi Mi Mix 2S si stanno abbassando veramente ad un livello interessante.Xiaomi Mi Mix 2S: il top di gamma dell’azienda cinese a meno di 350 euroInfatti vi ricordo che il Mi Mix 2S è un top ...

Smartphone Android in offerta oggi 15 ottobre : Huawei P20 Lite - Xiaomi Mi MIX 2 - POCOPHONE F1 - Samsung Galaxy Note 9 e tanti altri : Gli Smartphone oggi in offerta sono: POCOPHONE F1, Xiaomi Mi MIX 2, Samsung Galaxy Note 9, Huawei P20 Lite e P20 Pro. Pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 15 ottobre: Huawei P20 Lite, Xiaomi Mi MIX 2, POCOPHONE F1, Samsung Galaxy Note 9 e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

Si avvicina il lancio degli Xiaomi Mi 8 Lite e Mi MIX 3 : Si avvicina a grandi passi il momento del lancio di due smartphone molto attesi didi Xiaomi: si tratta di Xiaomi Mi 8 Lite e di Xiaomi Mi MIX 3 L'articolo Si avvicina il lancio degli Xiaomi Mi 8 Lite e Mi MIX 3 proviene da TuttoAndroid.

GeekMall : sconti e coupon su Xiaomi Mi A2 - Mi Mix 2S e Pocophone F1 a 299€! : Se stavate pensando di cambiare il vostro smartphone e non sapete quale prendere, o addirittura avevate già pensato di puntare uno smartphone Xiaomi, beh allora questo è davvero il vostro giorno fortunato! GeekMall ha infatti leggi di più...

Xiaomi Mi MIX 3 continua a farsi desiderare - e stimola la fantasia di un sito cinese : Su un sito cinese compare un conto alla rovescia relativo alla presentazione di Xiaomi Mi MIX 3, ma le informazioni mostrate sembrano tutt'altro che attendibili. L'articolo Xiaomi Mi MIX 3 continua a farsi desiderare, e stimola la fantasia di un sito cinese proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi MIX 3 potrebbe costare meno di 400 euro : Alcuni screenshot provenienti da un sito russo hanno scatenato nuovi rumor su Xiaomi Mi MIX 3, anche se ci sono dubbi sull'autenticità delle informazioni. L'articolo Xiaomi Mi MIX 3 potrebbe costare meno di 400 euro proviene da TuttoAndroid.