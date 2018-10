X Factor 12 | gli ospiti degli Home Visit

Gli ospiti degli Home Visit di X Factor 2018 da Achille Lauro a Takagi e Ketra : chi affiancherà i giudici prima dei Live Show : Sono stati svelati gli ospiti degli Home Visit di X Factor 2018. Quattro saranno gli ospiti del programma che accompagneranno i giudici nella scelta dei talenti da portate ai Live Show in diretta. Fedez è partito per la Toscana con Takagi & Ketra: il duo di Producer, artefici del successo di Amore e Capoeira cantato da Giusy Ferreri in estate, ha aiutato il giudice di categoria a scegliere i talenti della categoria Over da portare ai Live ...

Gli Home Visit di Fedez a X Factor : dove porterà gli over per scegliere i tre che andranno ai live : Partirà giovedì 18 ottobre la fase degli Home Visit di X Factor, e sul canale ufficiale è arrivato il primo indizio sul luogo in cui Fedez porterà i suoi cinque over per la prova. La fase degli Home Visit di X Factor, infatti, si svolge all’esterno, in un luogo scelto dal giudice che accompagnerà i propri artisti. Dopo le due puntate dedicate alla fase dei Bootcamp, ogni squadra è passata da 12 elementi a 5. Fedez, capitano della ...

Tutte pazze per Leo Gassmann - il fascinoso figlio di Alessandro conquista X Factor - e non solo - : Il Dna non mente. Sicuramente non nel caso di Leo, il figlio 19enne di Alessandro Gassmann e dell'attrice Sabrina Knaflitz, che entrato a far parte del cast di X Factor ha conquistato i 4 giudici e ...

I concorrenti di X Factor 2018 agli Home Visit : chi ha superato i BootCamp verso i Live Show : I concorrenti di X Factor 2018 agli Home Visit sono 20 in tutto, 5 per ogni categoria. I 4 giudici hanno scelto i concorrenti da portare con sé alla fase successiva del programma. Dopo le Auditions e i BootCamp, i 20 concorrenti ancora in gara proseguono verso la fase degli Home Visit, l'ultimo step prima dei Live Show in diretta che partiranno tra due settimane. Giovedì 18 ottobre su Sky Uno vedremo la fase degli Home Visit e scopriremo i ...

XFactor12 - Asia sceglie le band a sua immagine. Gli under di Mara sottotono - ma è standing ovation per il Generale di Anastasio : Fa un certo effetto vedere Asia Argento dibattersi e arrovellarsi nelle scelte delle band, la sua squadra, in un programma di cui non farà più parte. Un po' perché nella musica, nelle emozioni che questa può dare, la giudice più controversa di X-Factor ci crede. Un po' perché è veramente un gran peccato sacrificare un talento come il suo sull'altare del politically correct. I Bootcamp dimostrano ...

X Factor 2018 : la squadra degli Under Uomini di Mara Maionchi : Ventiquattro concorrenti ancora in gara, cinque sedie da occupare, solo dieci posti per gli Home visit . La seconda puntata di X Factor 2018 dedicata ai Bootcamp che abbiamo seguito su Leggo.it, parte ...

X Factor 12 - bootcamp 11 ottobre 2018 : Mara Maionchi e Asia Argento scelgono chi portare agli home visit : Stasera, giovedì 11 ottobre, alle 21.15 su Sky Uno, andrà in onda il secondo appuntamento dedicato ai bootcamp, condotto da Alessandro Cattelan, presente nel backstage.TvBlog seguirà la trasmissione in liveblogging a partire dalle 21:10. X Factor 12 | Anticipazioni puntata 11 ottobre 2018 Dopo Fedez e Manuel Agnelli, sarà il turno di Mara Maionchi e Asia Argento pronte a scegliere chi saranno i 5 concorrenti più talentuosi ad accedere alla ...

MARA MAIONCHI/ La discografica pronta a scegliere i 5 Under Uomini (X Factor 2018) : Questa sera, giovedì 11 ottobre, su Sky Uno va in onda la seconda puntata dei BootCamp di X Factor 2018. MARA MAIONCHI dovrà scegliere chi portare agli Home Visit.(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 09:15:00 GMT)

