WTA Mosca – Pliskova ko all’esordio | Zvonareva fa l’impresa da 161ª al mondo

WTA Mosca – Esordio shock per Stephens! L’americana si arrende alla 101ª del mondo Jabeur : Sloane Stephens sconfitta all’Esordio nel WTA di Mosca: la tennista americana si arrende al secondo turno contro la tunisina Jabeur Si ferma agli ottavi di finale il cammino di Sloane Stephens nel WTA di Mosca. La tennista americana, attualmente numero 8 del mondo, è stata sconfitta all’Esordio nel torneo russo, dalla tunisina Jabeur. Appena il tempo di un match dunque (ai sedicesimi aveva usufruito del bye) per la campionessa degli US ...