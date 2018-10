WTA Mosca – Esordio shock per Stephens! L’americana si arrende alla 101ª del mondo Jabeur

sportfair

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Sloane Stephens sconfitta all’nel WTA di: la tennista americana sial secondo turno contro la tunisinaSi ferma agli ottavi di finale il cammino di Sloane Stephens nel WTA di. La tennista americana, attualmente numero 8 del, è stata sconfitta all’nel torneo russo, dtunisina. Appena il tempo di un match dunque (ai sedicesimi aveva usufruito del bye) per la campionessa degli US Open 2017, prima di abbandonare il main draw, dopo un’ora di gioco, sconfitta con il punteggio di 6-3/6-2. Ons, numero 101 del ranking WTA, si toglie un’altra importante soddisfazione, dopo quella di aver superato la Halep (ritiratasi per infortunio) a Pechino.L'articolo WTApersidelSPORTFAIR.