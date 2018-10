WTA Finals di Singapore | definito il novero delle partecipanti al “Master”

sportfair

: RT @GeorgeSpalluto: Fuori all'esordio Kiki Bertens a Mosca, sconfitta per 63 46 63 dalla bielorussa Sasnovich. Si chiude così la corsa alle… - mikeshamash : RT @GeorgeSpalluto: Fuori all'esordio Kiki Bertens a Mosca, sconfitta per 63 46 63 dalla bielorussa Sasnovich. Si chiude così la corsa alle… - Tennis_Ita : Definito il campo di partecipazione delle WTA Finals. Gli ultimi posti sono andati a Karolina Pliskova ed Elina Svi… - sportface2016 : La #Bertens perde al #WTAMoscow e chiude il discorso per le #WTAFinals: a Singapore ci va la #Pliskova -

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) WTAdi, le 8 giocatrici che parteciperanno al Master di fine anno sono state definite, restano da valutare le condizioni della Halep Definite le ultime due protagoniste per. Per decidere è bastato il secondo turno della Kremlin Cup, torneo Wta Premier dotato di un montepremi di 932.866 dollari in corso sul veloce indoor di Mosca, in Russia. Passo falso di Karolina Pliskova: la ceca, numero 5 Wta e seconda testa di serie, reduce dalla finale di Tianjin, si è fatta sorprendere al secondo turno (per lei l’esordio) dalla veterana russa Vera Zvonareva, numero 161 Wta, promossa dalle qualificazioni, che si è imposta per 6-1, 6-2. La sconfitta della Pliskova ha regalato la qualificazione alle Wta Final all’ucraina Elina Svitolina che questa settimana aveva scelto di non giocare. Anche la ceca però andrà a: a regalarle il pass il ko ...