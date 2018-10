Wind Smart Special 8 | 30GB e minuti illimitati a 8€ se passi da Tim

Wind Smart Special 50 : passa da iliad per chiamate illimitate e 50GB a 7€ : Wind va finalmente all’attacco con una tariffa per contrastare iliad in modo serio: chiamate illimitate e 50GB a 6,99€ al mese per chi passa il proprio numero dall’operatore francese a quello cinese e attiva Wind Smart Special 50. Wind Smart Special 50: solo per i clienti iliad Anche se non disponibile per tutti, l’operatore arancione fa finalmente la sua mossa per contrastare l’avanzata di iliad che in 4 mesi ha ...

Ex-clienti Wind? Per voi ci sono di nuovo Wind Smart Special 50 e Wind Smart Special 8 : Wind torna all'attacco e rilancia le offerte Wind Smart Special 50 e Wind Smart Special 8 per provare a richiamare a sé gli Ex-clienti passati a Iliad, a TIM o a uno dei tanti operatori virtuali. L'articolo Ex-clienti Wind? Per voi ci sono di nuovo Wind Smart Special 50 e Wind Smart Special 8 proviene da TuttoAndroid.

Wind Smart Special (operator attack) : chiamate illimitate e 30GB a 5€ : Wind Smart Special 5 e Smart Special 8 sono offerte cosiddette operator attack, cioà possono essere attivate in base all’operatore di provenienza. I clienti che possono attivarle avranno a disposizione ogni mese chiamate illimitate e 30GB ,e se Porti un amico puoi arrivare a 40GB, a soli 5€ al mese. Wind Smart Special 5 è per gli attuali clienti di operatori virtuali e Wind Smart Special 8 per chi è attualmente con Tim. Passa a Wind Smart ...

Ultimi giorni per attivare Wind Smart Special 8 - mentre Smart Special 5 è off-limits per qualcuno : mentre si avvia alla fine Wind Smart Special 8, attivabile per pochi giorni, Wind impedisce l'attivazione di Smart Special 5 ai clienti di alcuni operatori. L'articolo Ultimi giorni per attivare Wind Smart Special 8, mentre Smart Special 5 è off-limits per qualcuno proviene da TuttoAndroid.

Remote Fingerprint Unlock sblocca in remoto il PC Windows utilizzando il sensore di impronte digitali dello smartphone : Remote Fingerprint Unlock è un'applicazione che permette di sbloccare in remoto e in sicurezza il PC con sistema operativo Windows Vista/7/8/10 utilizzando il sensore di impronte digitali dello smartphone Android. Lo strumento supporta l'account Microsoft locale e online e il Tethering Wi-Fi, mentre la versione PRO è priva di annunci e consente di aggiungere più computer e account, supporta le funzioni Wake-On-Lan e Unlock widget che verrà ...

Wind - offerte Smart Special - le promo solo online per chi cambia operatore Dettagli e costi : offerte WIND Smart Special, promo online per chi cambia operatore WIND, offerte Smart Special, le promo solo online per chi cambia operatore Dettagli e costi

Con Wind Smart Special chiamate illimitate e 30 Giga a partire da 5 euro : Wind ha aggiornato la sua gamma di offerte disponibili, incluse quelle dedicate ai clienti di altri operatori che desiderano effettuare la portabilità del proprio numero L'articolo Con Wind Smart Special chiamate illimitate e 30 Giga a partire da 5 euro proviene da TuttoAndroid.

Windows 10 October 2018 Update porta il multitasking sul tuo smartphone : Microsoft ha da poco festeggiato ufficialmente la cifra di ben 700 milioni di computer che utilizzano il sistema operativo Windows 10, ed ha approfittato dell’occasione per rilasciare il suo secondo grande aggiornamento dell’anno: Windows 10 leggi di più...

Passa a Wind Smart Top 40 : 1000 minuti e 40GB a 6 - 99€ : Passa a Wind Smart Top 40 online indipendentemente dall’operatore di provenienza (Tim, Tre, Vodafone, iliad e operatori virtuali), al costo di 6,99€ con 1000 minuti di chiamate e 40GB a cui occorre aggiungere costo di attivazione e quello per la SIM. Passa a Wind Smart Top 40, tariffa anacronistica L’operatore arancione propone l’attivazione online di una tariffa che non fa tremare di certo la concorrenza, 1000 minuti di ...

Wind Smart Special 5 e Smart Special 8 offrono minuti illimitati e 30 Giga a partire da 5 euro : A partire da oggi, Wind offre due alternative a chi vuole cambiare gestore facendo incetta di contenuti a prezzi più che ragionevoli L'articolo Wind Smart Special 5 e Smart Special 8 offrono minuti illimitati e 30 Giga a partire da 5 euro proviene da TuttoAndroid.

Wind Smart Special 8 per chi passa da Vodafone - TIM e Iliad : i dettagli : Da domani Wind lancia la nuova Smart Special 8 dedicata a tutti i clienti Vodafone, TIM e Iliad che vogliono passare all’operatore arancione con portabilità del numero: i dettagli.Continua la guerra tra gli operatori telefonici per cercare di riconquistare vecchi clienti o nuovi clienti che hanno deciso di scegliere la concorrenza.Oggi vi segnaliamo che a partire da domani 28 settembre 2018 sarà attivabile la nuova offerta tariffaria Wind ...

Wind Smart Top 40 a 6 - 99€ con 1000 minuti e 40GB scade il 27 settembre : Wind Smart Top 40 è l’offerta dedicata ai clienti Tim, Tre, Vodafone, iliad e operatori virtuali, attivabile online al costo di 6,99€ con 1000 minuti di chiamate e 40GB a cui occorre aggiungere costo di attivazione e per la SIM. Wind Smart Top 40, tariffa anacronistica? L’operatore arancione sembra essere rimasto indietro, non solo con gli utenti a quanto pare, e propone una tariffa che in confronto alla concorrenza è anacronistica. ...

Wind Smart Top 40 attivabile da tutti : 1000 minuti - 40 Giga a meno di 7 euro : Wind Smart Top 40 è attivabile online ma solo a tempo determinato: comprende 1000 minuti verso tutti, 40 Giga di traffico dati a meno di 7 euro mensili: i dettagli.Segnaliamo che l’offerta tariffaria Wind Smart Top 40 è tornata attivabile online sul sito ufficiale dello storico operatore arancione, ed è un offerta indirizzata verso tutti i clienti degli altri operatori telefonici.Wind Smart Top 40: i dettagli sul piano tariffario ...