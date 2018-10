WhatsApp | in arrivo cambiamenti per i messaggi cancellati

Recupero profilo Facebook con aggiornamento WhatsApp : utilissima funzione in arrivo : In programma un aggiornamento WhatsApp destinato a fare la differenza, in quanto segnerà un nuovo punto di raccordo tra l'app di messaggistica e il social network Facebook. Gli utenti in difficoltà con il loro profilo sulla piattaforma fondata da Mark Zuckerberg otterranno aiuto proprio dallo strumento di connessione con amici e parenti, in men che non si dica ed ecco spiegato di seguito il perché. Ci risiamo, il ben informato @WABetaInfo ci ...

WhatsApp - nuove funzioni in arrivo per la visualizzazioni di immagini e foto : nuove funzionalità per gli utenti di WhatsApp . Il servizio di ' instant messaging ' più usato al mondo, è pronto per integrare una nuova opzione, partendo dai device con sistema operativo Android 9 Pie. La novità riguarda i contenuti multimediali, le immagini in particolare , che verranno ...

Perché il dark mode su WhatsApp è in arrivo : come dovrebbe apparire e presunta compatibilità : Inutile negare come sia atteso da molto tempo: il dark mode su WhastApp, ossia la modalità notte sull'applicazione di messaggistica, non è poi così lontano dalla sua implementazione. A darcene notizia, come al solito, è il noto leaker @WABetaInfo che ci informa di come gli sviluppatori stiano lavorando proprio a questa feature salva-occhi in questo momento, anche se poi non siamo affatto in grado di conoscere i tempi in cui la novità sarà ...

Bella funzione in arrivo su WhatsApp : repliche a specifici messaggi più comode : Le novità che emergono dalle beta WhatsApp sono molto spesso interessantissime, ed oggi 16 settembre è possibile concentrarsi su una funzione che potrebbe aiutare non poco gli utenti all'interno dei gruppi, nel caso in cui dovesse essere confermato l'aggiornamento per Android e iPhone di cui si parla da alcune ore a questa parte. Dopo aver analizzato le probabili emoji che potremo toccare con mano all'interno dell'app e di tutte quelle di ...

WhatsApp - in arrivo due novità : tema scuro ottimizzato per display OLED e Swipe to Reply : Uno dei sistemi di messaggistica istantanea più utilizzati dagli utenti è sicuramente WhatsApp con Telegram e Messenger di Facebook comunque di certo in giù in questa speciale classifica. Gli sviluppatori dell'app sono spesso a lavoro per migliorarla, sopratutto perché la tecnologia associata agli smartphone è in continua evoluzione ed è quindi necessario che in generale anche i sistemi di messaggistica istantanea si adattino a questa ...

WhatsApp - in arrivo la possibilità di utilizzarlo anche sul Nokia 8110 : L'ufficializzazione del 10 settembre riguarda la possibilita' di scaricare WhatsApp su dispositivi Jiophone, supportati da KaiOS: potrebbe essere una notizia importante per tutti gli utenti che vorrebbero acquistare il nuovo Nokia 8110 in quanto, essendo KaiOS anche il sistema operativo del nuovo smartphone dell'azienda finlandese, è probabile che WhatsApp a breve sia utilizzabile anche sul nuovo dispositivo. Potrebbe quindi diventare appetito ...

In arrivo WhatsApp sul Nokia 8110 4G? Segnali positivi per il dispositivo : State aspettando di vedere rilasciato WhatsApp per il Nokia 8110 4G, conosciuto anche come 'banana phone'? Desiderio più che lecito, e che presto potrebbe anche venire soddisfatto. Diciamo questo perché l'app di messaggistica istantanea è stata di recente ufficializzata per i dispositivi JioPhone e JioPhone 2, entrambi equipaggiati con lo stesso sistema operativo KaiOS del Nokia 8110 4G (cosa che ci spinge indirettamente a pensare ben presto la ...

WhatsApp - in arrivo le nuove funzioni per la chat di gruppo : chiamate e video call : E' probabilmente uno dei sistemi di messaggistica istantanea più utilizzati dagli utenti, insieme a Telegram e Messenger di Facebook: parliamo ovviamente di WhatsApp e il merito di questo successo è attribuibile sicuramente alla velocita' e la facilita' attraverso la quale un utente può comunicare con un altro grazie a questa applicazione [video]. Meriti vanno anche agli sviluppatori, che di continuo migliorano l'applicazione per renderla sempre ...

WhatsApp - in arrivo le pubblicità nelle chat e ulteriori opzioni per le aziende : WhatsApp, la famosa piattaforma di messaggistica, è alla ricerca di guadagni da effettuare attraverso l'app. L'applicazione acquista da Mark Zuckerberg per 22 miliardi di dollari, è diventata ormai indispensabile per milioni di utenti. Dapprima l'applicazione era a pagamento, ma successivamente all'acquisto da parte del fondatore di Facebook, è stata resa gratuita e ciò ha fatto si che gli iscritti diventassero ancora più numerosi. Di mese in ...