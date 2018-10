VS | pena di poco aggravata per ex responsabile Alkopharma

F1 – penalità e scarse aspettative - Ricciardo poco ottimista per Monza : “lontani da Ferrari e Mercedes - io dal fondo proverò…” : Ricciardo partirà dal fondo della griglia a Monza, causa cambio della power unit: il pilota Red Bull proverà a dare il massimo, nonostante sia conscio del gap con Ferrari e Mercedes Weekend difficile per Daniel Ricciardo in quel di Monza. Il pilota australiano non sembra avere grandi aspettative per il GP d’Italia, vista la penalizzazione che lo farà partire dal fondo della griglia a causa della nuova power unit montata dopo Spa ...