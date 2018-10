Volley – 2° Torneo Savallese | la parola a Merlo e Caprara

Volley - l’Italia e il futuro : Chicco Blengini resta CT - un torneo di qualificazione alle Olimpiadi in casa - più azzurri in SuperLega? : L’Italia sogna in grande grazie alle ragazze che si sono brillantemente qualificate alla Final Six dei Mondiali battendo corazzate come USA, Cina, Russia e che ora andranno a caccia delle semifinali cercando di superare Giappone e Serbia nel girone della terza fase. Il movimento in rosa sorride mentre al maschile la situazione non è certo delle migliori, il quinto posto agli ultimi Mondiali casalinghi arrivato dopo due sonore batoste ...

Volley – Tutto pronto per la 2ª edizione del Torneo Savallese : Il 20-21 Ottobre si terrà al PalaGeorge il 2° Torneo Savallese. Al via per il secondo anno la kermesse firmata Savallese Trasporti al PalaGeorge, che quest’anno coinvolge 4 formazioni di A1 oltre a Millenium: Chieri, Firenze e Scandicci Sabato 20 e domenica 21 Ottobre, nel weekend che precede l’inizio del campionato di A1, si terrà la seconda edizione del “Torneo Savallese Trasporti”. Ad ospitarla sarà la casa delle ...

Imperia : grande successo domenica scorsa per la 5a edizione del torneo 'Emilio Broccoletti' di Volley : La Società organizzatrice ringrazia tutte le squadre partecipanti per aver permesso il successo del torneo, il Comune di Imperia per aver messo a disposizione la struttura del palazzetto dello Sport ...

Beach Volley – Torneo tre stelle di Qinzhou : Menegatti/Orsi Toth seconde : World Tour 3 stelle Qinzhou: Menegatti/Orsi Toth chiudono al secondo posto Si chiude con un buon secondo posto il Torneo tre stelle di Qinzhou per Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth. Le due atlete allenate da Terenzio Feroleto, dopo aver conquistato l’accesso alla gara valevole per la medaglia d’oro grazie al successo per 2-0 (21-19, 21-14) sulle statunitensi Sponcil-Claes, si sono dovute arrendere al tie-break alle ...

LIVE Italia-Polonia Volley - Mondiali 2018 in DIRETTA : Polonia avanti 1-2 - Italia ormai estromessa dal torneo : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Polonia, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla.

LIVE Italia-Polonia Volley - Mondiali 2018 in DIRETTA : Polonia avanti 1-2 - Italia ormai estromessa dal torneo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Polonia, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. Al Pala Alpitour di Torino la nostra Nazionale si gioca il tutto per tutto, siamo all’ultima spiaggia e serve davvero un’impresa per qualificarci alle semifinali: dobbiamo vincere per 3-0 con almeno 15 punti di scarto complessivi se vogliamo accedere tra le quattro grandi del Pianeta. Gli azzurri devono gettare il cuore ...

Cuorgnè. Uno speciale torneo di Volley - normodotati e disabili insieme : Lo sport che abbatte le barriere A Salto l'originale iniziativa che ha coinvolto otto squadre Il ricavato interamente donato alla cooperativa Andirivieni

Volley - finale torneo di Montreux : Italia-Russia 3-0 : Italia-Russia 3-0 , 25-21, 30-28, 26-24, - L'Italia di Mazzanti vince il torneo di Montreux con un successo convincente contro la Russia. Un 3-0 netto, con un primo set autoritario e altri due ...

Volley - l'Italia in finale nel torneo di Montreux : battuto 3-2 il Brasile : Nel torneo di Montreux la nazionale italiana femminile di pallavolo ha sconfitto il Brasile 3-2, 19-25, 25-18, 22-25, 25-17, 15-12,, qualificandosi per la finale. Domani alle ore 16 si giocheranno il ...

Volley : Torneo di Montreux : l'Italia ferma il Brasile e vola in finale : Montreux , SVIZZERA, - Ancora un' impresa firmata Italia al Torneo di Montreux dove le azzurre di Mazzanti conquistano la finalissima superando il temibile Brasile 3-2 , 19-25, 25-18, 22-25, 25-17, 15-...

Volley - Mondiali 2018 : non solo Italia-Giappone - Bulgaria-Finlandia apre il torneo a Varna : Non soltanto Italia-Giappone nella prima giornata dei Mondiali 2018 di Volley maschile in programma domenica 9 settembre. La rassegna iridata, infatti, viene ospitata in parte nel nostro Paese e in parte in Bulgaria dove la Nazionale padrona di casa sfiderà la Finlandia nel match d’apertura in programma a Varna. I verdi potranno contare sul supporto del proprio pubblico e partiranno favoriti contro la compagine scandinava, desiderosi di ...

Volley - Torneo Montreux 2018 : l’Italia batte il Brasile al tie-break e vola in Finale! Paola Egonu sugli scudi : L’Italia vola in Finale al Torneo Internazionale di Montreux, ultima competizione in preparazione ai Mondiali 2018 di Volley femminile che scatteranno il prossimo 29 settembre in Giappone. Le azzurre hanno sconfitto il Brasile per 3-2 (19-25; 25-18; 22-25; 25-17; 15-12) al termine di una partita intensissima e avvincente: le ragazze di Davide Mazzanti hanno risposto presente dopo un avvio sottotono del Torneo coinciso con la sconfitta ...

Volley - Torneo Montreux 2018 : l’Italia batte il Brasile al tie-break e vola in Finale! Paola Egonu sugli scudi : L’Italia vola in Finale al Torneo Internazionale di Montreux, ultima competizione in preparazione ai Mondiali 2018 di Volley femminile che scatteranno il prossimo 29 settembre in Giappone. Le azzurre hanno sconfitto il Brasile per 3-2 (19-25; 25-18; 22-25; 25-17; 15-12) al termine di una partita intensissima e avvincente: le ragazze di Davide Mazzanti hanno risposto presenti dopo un avvio sottotono del Torneo coinciso con la sconfitta ...

Volley - Torneo Montreux 2018 : l’Italia si sbarazza della Svizzera e spera nella semifinale : Seconda vittoria per l’Italia al Torneo Internazionale di Montreux, competizione in preparazione ai Mondiali 2018 di Volley femminile che scatterà il prossimo 29 settembre in Giappone. La nostra Nazionale, dopo il successo di ieri sulla Turchia, ha sconfitto la Svizzera con un convincente 3-0 (25-15; 25-18; 25-22) senza faticare più di tanto contro una compagine di modesto livello e che non poteva impensierirci più di tanto nonostante ...