Vodafone ripropone le offerte Special Minuti con fino a 50 GB da 6 euro al mese

Vodafone ripropone Special Minuti 50GB agli ex-clienti ora in Iliad e operatori virtuali : Vodafone torna a sfoderare l'armeria pesante per sottrarre clienti alla concorrenza che risponde al nome di Iliad e MVNO. L'articolo Vodafone ripropone Special Minuti 50GB agli ex-clienti ora in Iliad e operatori virtuali proviene da TuttoAndroid.