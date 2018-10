Vivo Z3 ufficiale in Cina | cornici sottilissime | Snapdragon 710 e Dual Turbo

Vivo V11 è ufficiale : Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche : Presentato ufficialmente il nuovo smartphone Vivo V11. Ecco la Scheda Tecnica di Vivo V11 e le Caratteristiche Tecniche di questo smartphone. Vivo V11 Ci siamo: come da programma, il nuovo smartphone Vivo V11 è appena stato annunciato per il mercato indiano, e, esattamente come ci aspettiamo dal nuovo OnePlus 6T e come già visto su Oppo R17, è […]