Violenza sulle donne | guerra senza fine | almeno una su tre ne è vittima nella sua vita

Miriam Leone indignata su Instagram : messaggio contro la Violenza sulle donne : Miriam Leone si indigna su Instagram, lanciando un messaggio contro la violenza sulle donne e condividendo con i follower un episodio che le è accaduto. L’ex Miss Italia ha svelato di essere rimasta sconvolta dopo che un uomo che stimava ha affermato che le donne che si mostrano troppo, postando foto sexy oppure indossando abiti che esaltano la loro femminilità, non dovrebbero lamentarsi se poi vengono violentate. Una frase maschilista e ...

Massacrata dal fidanzato. Ancora un caso di Violenza sulle donne : «Sto ripubblicando questa foto perché il mio fidanzato l’ha cancellata senza il mio permesso. Mi ha detto che le donne con i fidanzati non potevano avere foto che mostravano il loro seno, così ora voglio lanciare un messaggio a tutte le ragazze che vivono una situazione simile di ribellarsi e troncarla prima che sia troppo tardi».Picchiata dal fidanzato per aver mostrato una scollatura sui social. Melissa Gentz, una studentessa della ...

Marsala - Violenza bestiale per un posto auto sulle strisce blu. Grave un uomo : violenza bestiale per un posto auto sulle strisce blu. E' accaduto martedì pomeriggio, intorno alle 18.15, a Marsala, in via Stefano Bilardello. Qui, un automobilista , G.L., di 28 anni, imprenditore ...

La Violenza sulle donne raccontata dagli uomini : “Dietro ogni schiaffo c’è la paura di perderla” : La battaglia culturale contro il femminicidio e la violenza di genere ha prodotto dei risultati: oggi molti uomini maltrattanti hanno raggiunto la consapevolezza del loro problema. E chiedono aiuto a strutture specifiche. "Perché dietro la violenza c'è sempre un'emozione incompresa che va canalizzata".Continua a leggere

Violenza sulle donne. App per facilitare contatto con i centri antiviolenza : Un’app per facilitare il contatto fra le donne vittime di Violenza e i centri antiViolenza. La presenterà a breve l’assessore

Jimmy Bennett stasera a Non è l'Arena - Giletti : «Ma la nostra battaglia è contro la Violenza sulle donne» : Jimmy Bennett , l'accusatore di Asia Argento , ospite stasera su La7 a Non è l'Arena di Massimo Giletti . Ma Giletti ci tiene molto a chiarire che quest'anno la 'principe' battaglia del suo programma ...

Modena - il centro dice no alla Violenza sulle donne : Mercoledì una manifestazione corale contro ogni forma di discriminazione: dal tango alla performance teatrale

‘Tu sei tutto per me’. Così gli uomini si convincono che la Violenza sulle donne è loro diritto : “Io sono un tipo regolare”, pare abbia detto alla sua vittima l’industriale parmense accusato di aver sottoposto una ragazza di 21 anni a violenze e orribili sevizie. Si tratta di una variante del frasario rituale utilizzato da quegli uomini che vedono la donna come preda da blandire per poi ridurla nelle loro mani. “Tu sei tutto per me”, è il terribile doppio senso celato dietro al richiamo indirizzato alla vittima ...

Marocco - entra in vigore una (contestata) legge contro la Violenza sulle donne : Approvata dal parlamento del Marocco lo scorso 14 febbraio, il provvedimento prevede pene più severe per chi commette vari tipi di crimini contro le donne, sia nella sfera pubblica che in quella privata. Ma la legge non include lo stupro commesso dai mariti o la violenza coniugale, né definisce la violenza domestica.Continua a leggere

La Violenza sulle donne dilaga - il Governo dia un segnale : Una mattanza. Fisica e morale. Una vergogna assoluta che richiede una mobilitazione, un impegno costante. La violenza sulle donne sta conoscendo una recrudescenza inaccettabile, da Paese lontano dagli standard occidentali. Il caso di Parma è solo l'ultimo di una serie di aggressioni tragiche, che spesso passano inosservate. Tranne quando l'autore della violenza non è italiano o quando i casi non sono particolarmente efferati. La ...