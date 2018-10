Vincenzo Barone | rettore della Normale di Pisa | Impossibile promuovere le

huffingtonpost

(Di mercoledì 17 ottobre 2018)le donne è". Alla vigilia dell'apertura dell'anno accademico, è questa la denuncia che fa ildi, in un'intervista al Quotidiano Nazionale.Ogni volta che si tratta di valutare o proporre il nome di una donna per un posto da docente, si scatena il finimondo. Si parla di tutto, meno che di preparazione, merito e competenze, che dovrebbero essere i soli criteri per valutare un accademico. Calunnie belle e buone, con l'aggiunta, come accaduto in anni recenti, di lettere anonime e notizie false diffuse ad arte.I contenuti?Offensivi, con espliciti riferimenti sessuali, volgari e diffamatori. Anche se missive anonime sono state utilizzate per colpire pure candidati uomini. Ma se per gli uomini in genere il copione è quello di additare il maestro che vuole proteggere l'allievo prediletto, per le donne ...