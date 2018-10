Vieni da me Paola Barale parla della sua vita privata e professionale

PAOLA BARALE/ "Sono stata fidanzata dai 16 ai 48 anni - ho smesso di credere nell'amore" (Vieni da me) : PAOLA BARALE è ospite nel salotto di Caterina Balivo, nel programma Rai "Vieni da Me". La showgirl, lontana da molti anni dal mondo dello spettacolo, tornerà in televisione?(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 22:30:00 GMT)

Paola Barale a Vieni da me : "Ho avuto la fortuna di lavorare con i grandi della TV. In amore? Sono rimasta delusa" : Nella puntata di Vieni da me andata in onda oggi pomeriggio su Rai 1, passato del tempo lontano dalle telecamere è tornata in video Paola Barale. La showgirl si è raccontata tramite l'ormai affermata cassettiera della trasmissione in cui personaggi del mondo dello spettacolo ripercorrono tratti della loro storia professionale, attimi di vita familiare e gli amori più importanti.La scalata al successo di Paola ebbe inizio tra la fine degli ...

Paola Barale/ Esclusa dalla televisione? La sua verità a “Vieni da me” : Paola Barale è ospite nel salotto di Caterina Balivo, nel programma Rai "Vieni da Me". La showgirl, lontana da molti anni dal mondo dello spettacolo, tornerà in televisione?(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 13:08:00 GMT)

Paola Barale oggi a Vieni da me (Anteprima Blogo) : oggi, come consuetudine, l'appuntamento delle 14 di Rai1 è con il varietà Vieni da me. Come ogni giorno la conduttrice Caterina Balivo ospiterà nel suo studio ospiti che racconteranno le loro storie e uno di questi è una vecchia conoscenza della nostra televisione.Ci è giunta notizia poco fa che fra gli invitati alla puntata di oggi, martedì 16 ottobre 2018 di Vieni da me ci sarà anche Paola Barale. prosegui la letturaPaola Barale oggi a ...

PAOLA FERRARI / “Con Massimo Ciavarro? Baci finti ed anche veri!” - poi sulla Santanchè dice… (Vieni da me) : PAOLA FERRARI sarà ospite di Caterina Balivo nella puntata odierna di 'Vieni da me'; dalle polemiche contro Belen Rodriguez e Mediaset ai tanti impegni per la nuova stagione.(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 15:12:00 GMT)

Paola Ferrari / Dallo scontro con Belen Rodriguez agli impegni per la nuova stagione (Vieni da me) : Paola Ferrari sarà ospite di Caterina Balivo nella puntata odierna di 'Vieni da me'; dalle polemiche contro Belen Rodriguez e Mediaset ai tanti impegni per la nuova stagione.(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 11:13:00 GMT)