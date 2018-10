Vieni da me | Caterina Balivo vede Vittorio Sgarbi ed entra in modalità ' capra | capra

Vieni da me - Caterina Balivo rivede la luce : ascolti e share - il dato in controtendenza su Raiuno : Buon risultato, ieri lunedì 15 ottobre, per Caterina Balivo . Il suo nuovo programma Vieni da me ottiene Su Raiuno 1.549.000, 11,20%. Sempre nel pomeriggio, Il Paradiso delle Signore - Daily fa 1.093.

Caterina Balivo senza parole a Vieni da me. D’Eusanio : “Volevo morire” : Vieni da me: Caterina Balivo ammutolita dopo la confessione della D’Eusanio E’ da poco finita una nuova puntata di Vieni da me di Caterina Balivo. E oggi l’ospite d’eccezione è stata Alda D’Eusanio, la quale è impegnata in queste settimane alla conduzione del programma Vite da copertina in onda dal Lunedì al Venerdì su Tv8. Da Caterina Balivo la donna ha parlato della sua vita privata e lavorativa. E a proposito del ...

Caterina Balivo a L'Eredità di Flavio Insinna/ La Rai spinge "Vieni da me" : lo show riuscirà a decollare? : Caterina Balivo a L'Eredità di Flavio Insinna: la conduttrice televisiva di "Vieni da me" sarà ospite durante la puntata di sabato 13 ottobre 2018 del popolare game show di Raiuno(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 09:33:00 GMT)

Caterina Balivo caccia capoautore dopo lite in studio/ Vieni da me simile a show di Ellen DeGeneres : plagio? : Caterina Balivo e la violenta lite con il capoautore di Vieni da me: il programma del pomeriggio di Rai1 nella bufera: sempre più simile allo show di Ellen DeGeneres: plagio?(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 17:46:00 GMT)

Vieni da Me - il programma di Caterina Balivo sempre più identico allo show di Ellen De Generes. Ma i diritti vengono pagati? Abbiamo chiesto alla Rai - ecco com’è andata : C’è un nuovo spazio a Vieni da me e si chiama il tè delle principesse. Abbiamo due gemelline come inviate speciali e in quanto principesse possono andare dove vogliono in tutto il mondo e fare le domande che vogliono a personaggi famosi”, così Caterina Balivo annuncia l’ingresso in studio delle piccole Camilla e Corinne. A Vieni da me viene trasmessa la prima intervista delle baby principesse ad Albano Carrisi. Indirizzate ...

Caterina Balivo : «Gli ascolti di Vieni da me? Dategli tempo» : Caterina BalivoCaterina Balivo Caterina Balivo«Sono finita in un vortice con tante, forse troppe, cose nuove: programma, città, casa… Ma sono soddisfatta, i nuovi progetti hanno bisogno di tempo per trovare la cifra giusta». È così che Caterina Balivo commenta la media di ascolti di Vieni da me, il nuovo programma del pomeriggio che conduce dal lunedì al venerdì alle 14 su Raiuno. «Non si possono fare sempre le stesse cose», racconta la ...

Vieni da Me - Caterina Balivo e Roberta Capua in lacrime per il ricordo di Fabrizio Frizzi : Nella giornata di lunedì 8 ottobre Roberta Capua è stata ospitata nel salotto televisivo di Caterina Balivo, a Vieni da Me. Da un anno circa la Miss Italia del 1986 è tornata sul piccolo schermo a tutti gli effetti, dopo un periodo di pausa che ha dedicato al marito Stefano e suo figlio Leonardo nato nel 2008. Di recente Roberta Capua è stata incoronata la regina dei fornelli a Celebrity Master Chef Italia 2017, dedicando la vittoria ai suoi ...

Vieni da me : Caterina Balivo riporta in Rai Michele Cucuzza : Michele Cucuzza si svela ospite oggi da Caterina Balivo a Vieni da me Nella puntata di oggi del nuovissimo talk show di Rai Uno, Vieni da me, condotto dalla presentatrice Caterina Balivo, la padrona di casa ha accolto in studio l’amico e collega Michele Cucuzza che, dopo aver lasciato il timone de La vita in diretta nel 2008 e aver condotto la sua ultima trasmissione sulla prima rete, Mission, nel 2013, è tornato in Rai dopo ormai 5 anni ...

Vieni da me - Caterina Balivo e l'intervista privatissima con Lilli Gruber : 'Hai fatto l'amante...?' : E' una bellissima intervista, insolita, intensa, quella che Caterina Balivo ha fatto a Lilli Gruber . A Vieni da me , su Raiuno, la conduttrice di Otto e mezzo si scioglie, si lascia andare, sta alle ...

Caterina Balivo - auditel impietoso per Vieni da me : ma lei si gioca la carta vincente e conquista il pubblico : FUNWEEK.IT - In questi giorni sono giunte critiche impietose nei confronti di Caterina Balivo per Vieni da me , ma adesso pare giunto il momento di cambiare rotta: dopo l'intervista a Vladimir Luxuria ...

Caterina Balivo - il disastro a 'Vieni da me' dopo due settimane : share a picco - il brutto sospetto in Rai : dopo due settimane, Caterina Balivo inizia a tremare. Vieni da me , il nuovo show che Raiuno ha affidato a lei per sfondare nella fascia oraria delle 14 sta fallendo l'obiettivo degli ascolti: ' share ...

Vieni da Me - primo bilancio per il programma condotto da Caterina Balivo : auditel impietoso - trasmissione senza spina dorsale : La premessa è d’obbligo. Non bastano due settimane di programmazione per sancire l’insuccesso di un programma televisivo, ancor di più se si tratta di un nuovo formato in onda in una fascia non semplice. Le indicazioni però sono più che allarmanti per Vieni da me, la trasmissione di Rai1 condotta da Caterina Balivo su cui Viale Mazzini ha puntato con forza. “Pur essendo molto giovane, Caterina può vantare un robusto retroterra ...

Caterina Balivo - Vieni da me è un fallimento. E lei sbaglia ospiti : Caterina Balivo sempre più in picchiata. La sua nuova trasmissione Vieni da me si sta rivelando un vero e proprio flop. Non piace a nessuno, nessuno la guarda e niente è salvabile. Gli ascolti sono precipitati, sprofondando all’8% di share. E già circolano voci sui social di una possibile chiusura del programma. Tra l’altro molti spettatori si sono mobilitati per chiedere a gran voce il ritorno su Rai 1 di Zero e Lode, condotto da ...