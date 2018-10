Videocittà | l’altra “Festa di Roma” tra cinema | arte | moda

gqitalia

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) 114 eventi in dieci giorni (19-28 ottobre), 45 masterclass a cui pciperanno noti premi Oscar (Dante Ferretti, Francesca Lo Schiavo, Ennio Morricone, Gianni Quaranta, Pierre Bismuth, Gabriella Pescucci, Allah Rakha Rahman), 1400 studenti attivi e oltre 200 guest star italiane e internazionali. Questi sono i numeri di Videcittà, la rassegna culturale diffusa a Roma, voluta da Francesco Rutelli (presidente Anica). Una Festa nella che attraversa la capitale per parlare die di molto altro. VIDEOintreccia realtà virtuale, videomapping (dal Pantheon, alla Basilica di S.Agostino, da Via delle Muratte a Piazza di Pietra, a Piazza della Minerva), video, web, musica e tv. L’artista francese e sceneggiatore (di Se ti lascio ti cancello) Pierre Bismuth incontrerà il pubblico, mentre il MAXXI, insieme a una trentina di gallerie accademie e fondazioni, darà vita ...