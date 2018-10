Video | reazione al rialzo decisa questa mattina per STM e per Moncler

Un fan sul palco di Shakira durante l’El Dorado World Tour - il Video della reazione dell’artista : Imprevisto per la sicurezza che durante la tappa in Messico dell’ El Dorado World Tour si è trovata a dover affrontare un fan sul palco di Shakira. La cantante, però, ha da subito cercato di gestire la situazione senza creare un clima spiacevole e comprendendo, probabilmente, il gesto del suo fan seppur contro le regole. Lo ha quindi abbracciato e gli ha concesso un selfie tranquillizzando gli uomini della sicurezza. Il fan sul palco di ...

DIRETTA / Venezia Paok (risultato live 56-46) streaming Video e tv : Venezia resiste alla reazione dei greci : DIRETTA Venezia Paok, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca al Taliercio ed è valida per la prima giornata del gruppo B di basket Champions League(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 21:54:00 GMT)

Ritrova il cane dopo 3 anni : la reazione è commovente - ecco il Video diventato virale : Aveva smarrito il suo amato amico a 4 zampe 3 anni fa e da allora non ha mai smesso di cercarlo. E’ successo a Tibilisi , nel cuore della Georgia, e quando il padrone di Ghoerghi ha ricevuto una telefonata da parte di una conoscente che lo avvisava di aver Ritrovato il cane, stentava a credere alle sue orecchie. Inizialmente diffidente, gli è bastato pronunciare il nome dell’animale per ricredersi subito e riabbracciare finalmente il ...

F1 - Hamilton e Bottas assistono in tv al contatto Verstappen-Vettel : la reazione di Lewis è sorprendente [Video] : Nel retro-podio i due piloti della Mercedes hanno commentato il contatto tra Verstappen e Vettel, esprimendo le proprie sensazioni a riguardo La tabella dei tempi sul monitor, la cerimonia del podio di lì a poco e un po’ d’acqua per dissetarsi. Lewis Hamilton e Valtteri Bottas hanno appena chiuso in prima e seconda posizione il Gp di Suzuka e, nel retro-podio, discutono sull’ordine di arrivo. L’attenzione dei due ...

Messi gli stringe la mano - il tifoso rimane sbigottito : la reazione esilarante [Video] : Lionel Messi e la stretta di mano al tifoso: la reazione del fan dell’attaccante argentino è virale Lionel Messi stringe distrattamente la mano ad un fan e neanche si accorge della divertente reazione del tifoso. Il calciatore blaugrana infatti passando in mezzo a tante persone cerca di accontentare tutti i fan e si sofferma per caso con un ragazzo. Il supporter, dopo la stretta di mano con l’attaccante argentino, rimane ...

MotoGp – Valentino Rossi quarto in Thailandia : la reazione del team al rientro ai box del Dottore [Video] : Pacche, sorrisi, strette di mano e complimenti: la reazione dello staff Yamaha al rientro ai box di Valentino Rossi al termine del Gp della Thailandia La Yamaha ha ritrovato un pizzico di competitività: il team di Iwata ha finalmente disputato una gara positiva, dopo un periodo nerissimo. Maverick Vinales è riuscito a salire nuovamente sul podio, con un ottimo terzo posto al Gp della Thailandia, alle spalle di Marquez e Dovizioso. Un ...

MotoGp – La Yamaha ritrova il sorriso in Thailandia - la reazione di Rossi e Vinales dopo la gara di Buriram [Video] : Stretta di mano tra Valentino Rossi e Maverick Vinales al termine del Gp della Thailandia: piloti Yamaha soddisfatti dopo la gara di Buriram Un Gp della Thailandia con un finale al cardiopalma: Marquez e Dovizioso hanno regalato uno spettacolo incredibile con uno dei loro favolosi duelli. Al termine di una lotta fatta di sorpassi e controsorpassi, è stato lo spagnolo della Honda, questa volta, ad avere la meglio sul suo rivale della ...

Invasione di campo prima di Udinese-Juventus : piccolo fan da Cristiano Ronaldo per l’autografo sulla figurina - la reazione di CR7 [Video] : La dolce Invasione di campo prima di Udinese-Juventus: Cristiano Ronaldo accontenta un bambino durante il riscaldamento Cristiano Ronaldo è ormai abituato a questi episodi, considerando il numero di volte nel quale gli è capitato di vedere correre, improvvisamente, verso di lui qualche tifoso in campo. Le invasioni di campo sono all’ordine del giorno per CR7 che ogni volta riesce a comportarsi da signore, comprendendo la voglia dei ...

Tu si que vales – “Che venga l’apocalisse per tutti” - Maria De Filippi non ci vede più dalla rabbia : la reazione della presentatrice [Video] : Maria De Filippi perde la pazienza durante la seconda puntata di Tu si que vales: la conduttrice italiana furiosa contro una concorrente E’ in onda la seconda puntata dell’amatissimo Tu si que vales: il programma di Canale 5 che ogni sabato sera regala emozioni al pubblico di casa. Esibizioni commoventi, sorprendenti in positivo ma anche in negativo: tra i tanti concorrenti pieni di talento, c’è anche qualche personaggio ...

Totti e De Rossi rispondono all'appello di Tommy : la reazione del bimbo down è commovente Video : 'Tommaso chiama e il cuore giallorosso non si fa attendere '> Grazie infinite lo avete reso felice.... Francesco Totti e capitano Daniele De Rossi ' . Il capitano di ieri e quello di oggi della Roma ...

DIRETTA/ Sassari Benfica (risultato live 73-45) streaming Video e tv : Reazione d'orgoglio dei portoghesi : DIRETTA Sassari Benfica, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che al PalaSerradimigni vale per il secondo turno preliminare di basket Europe Cup(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 21:56:00 GMT)

Reazione a Catena - Gabriele Corsi dà appuntamento all'anno prossimo : "Arrivederci!" (Video) : Si chiude oggi, domenica 23 settembre 2018, la dodicesima edizione di Reazione a Catena, il quiz estivo del preserale di Rai 1; la prima per il simpatico e professionale Gabriele Corsi, ora alla conduzione di B come Sabato su Rai 2, che ha saputo ambientarsi in poche settimane alla macchina del game show, che tanti telespettatori raccoglie da anni davanti allo schermo nel periodo più caldo dell'anno.Con un velo di commozione, il ...

Reazione a catena - Rai Movie/ Streaming Video del film con Keanu Reeves (oggi - 20 settembre 2018) : Reazione a catena, il film thriller in onda su Rai Movie oggi, giovedì 20 settembre 2018. Nel cast: Keanu Reeves e Rachel Weisz, alla regia Andrew Davis. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 19:29:00 GMT)