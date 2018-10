Video Brasile Argentina 1-0 | highlights e gol Tite | squadra concentrata Amichevole

Video/ Brasile Argentina (1-0) : highlights e gol della partita (Amichevole) : Video Brasile Argentina (risultato finale 1-0): highlights e gol della partita amichevole, giocata a Jeddah. Decide il derby sudamericano la rete di Miranda al 93'. (Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 09:18:00 GMT)

Amichevoli internazionali - il Brasile vince col minimo sforzo : 2-0 all’Arabia Saudita [Video] : Smentendo i pronostici, il Brasile vince soltanto 2-0 contro una ordinatissima Arabia Saudita. La squadra allenata da Juan Antonio Pizzi ha fatto la sua gara, provando anche a concludere, e ha concesso soltanto due gol (uno allo scadere) alla Selecao di Tite. I verdeoro sono passati in vantaggio poco prima dell’intervallo con Gabriel Jesus, servito da una palla in profondità di Neymar. Gli arabi hanno resistito nel secondo tempo, ...

Brasile - Neymar irride Filipe Luis : doppio tunnel e risate con i compagni. Video : Si diche che nel ritiro della nazionale brasiliana regni sempre il buon umore. Bisognerebbe chiederlo a Filipe Luis , vittima di uno dei tanti show di Neymar in allenamento. Nella seduta di ...

Video Highlights Polonia-Brasile - Finale Mondiale volley : i biancorossi Campioni del Mondo - verdeoro sconfitti 3-0 : La Polonia si è laureata Campionessa del Mondo di volley maschile sconfiggendo il Brasile per 3-0 nella Finale giocata al Pala Alpitour di Torino. Dominio assoluto dei biancorossi che si sono confermati sul tetto del Pianeta dopo l’apoteosi di quattro anni fa quando a Katowice sconfissero sempre i verdeoro. Di seguito il VIDEO con gli Highlights di Polonia-Brasile, Finale dei Mondiali 2018 di volley maschile. Foto: ...

DIRETTA/ Brasile Polonia (risultato live 0-1) streaming Video Rai : 26-28 1^ set (finale Mondiali volley) : DIRETTA Brasile Polonia: streaming video Rai, orario e risultato live della partita che vale per la finale dei Mondiali volley 2018. Si gioca domenica al PalaAlpitour di Torino(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 21:43:00 GMT)