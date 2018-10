Victoria’s Secret Fashion Show 2018 | ci sono data e location

gqitalia

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Si terrà il prossimo 8 novembre il Victoria’s, uno degli eventi glamour più attesi dell’anno. Victoria’s: laDopo il glamour di Parigi e i problemi avuti a Shanghai lo scorso anno (tra i visti negati, persino a personaggi come Gigi Hadid o Katy Perry, e la chiusura a mezzanotte del party post-sfilata) si è deciso di andare sul sicuro e di tornare a New York. Sarà quindi la Grande Mela a fare da scenario all’edizione, che si preannuncia esplosiva. Victoria’s: le modelle I capi iconici del celebre brand di underwear verranno come sempre indossati da bellezze mozzafiato, più o meno note. Quest’anno, per esempio, è previsto il ritorno in passerella di Angeli storici come Toni Garrn (che mancava da ben cinque anni), Barbara Palvin, Stella Maxwell, Leomie Anderson, ...