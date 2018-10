Via al test sul campo per Honor 10 | la beta di Android Pie è in distribuzione

Fabrizio Corona : “Ho subito un furto. Mi hanno rubato i soldi che avevo messo Via per Carlos e ho perso la testa” : “Chiedo perdono a Silvia Provvedi”. Dopo averla lasciata e dopo aver detto ai microfoni di Verissimo di non averla mai amata, Fabrizio Corona fa ora mea culpa e, in una lunga intervista a Chi, chiede perdono all’ex fidanzata. “Ho visto Silvia piangere in tv: lei mi ha dato tanto e io ho sbagliato a dire che non l’ho amata. Bisogna avere le palle per chiedere scusa. Ma in quel momento vedevo nemici ovunque. Ho iniziato a dubitare di tutti, ...

'Via Carbonara : basta cantieri' - la protesta dei residenti : Presidio davanti alla scuola Bovio in via Carbonara. In piazza stamattina sono scesi i residenti della zona per protestare contro la lentezza dei lavori di riqualificazione di via Carbonara e via ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Mondiali 2018 : Luca Lucaroni e SilVia Nemesio trionfano nel singolo. Morandin-Remondini incantano nella danza. Tra i junior oro per Testoni-Piccolantonio : Si è concluso con una vera e propria pioggia di medaglie per i colori azzurri il penultimo giorno di competizioni al Vendéspace di Parc de Beaupuy in Mouilleron-Le-Captif, Francia, impianto sportivo che dal 3 Ottobre ospita il Campionato Mondiale di Pattinaggio artistico a rotelle. Uno dei protagonisti della giornata è stato indubbiamente Luca Lucaroni che, con un programma a dir poco eccezionale, ha conquistato la medaglia d’oro ...

Angel è il nuovo singolo dei Timoria con Francesco Renga per i 25 anni di Viaggio senza vento (Video e testo) : Festeggiano 25 anni del disco consacrazione “Viaggio senza vento” ed esce proprio oggi il nuovo singolo dei Timoria intitolato “Angel”. Per il gruppo formato da Omar Pedrini, Francesco Renga, Diego Galeri, Enrico Ghedi e Carlo Alberto Pellegrini, “Viaggio senza vento” fu il quarto album in studio che in quell’occasione permise loro di diventare uno dei gruppi di riferimento per il rock italiano. Per festeggiare questa ricorrenza, oltre al ...

Roma : Tornano le visite guidate al Porto fluViale di Testaccio : Roma – Sabato 21 ottobre Tornano le visite guidate al Porto fluviale di Testaccio. L’appuntamento è alle 10 in Lungotevere Testaccio n.11. Le visite, organizzate dal CCPAS per il Museo Diffuso del Rione Testaccio, avranno la durata di un’ora e approfondiranno nei dettagli tutti gli aspetti relativi a questa importante struttura dell’antica Roma. Per incentivare la conoscenza storica della città l’ingresso sarà ...

Ciclismo - Ranking UCI (8 ottobre) : Alejandro Valverde in testa - Elia ViViani terzo. L’Italia scivola in quarta piazza - crolla Vincenzo Nibali : Alejandro Valverde si conferma in testa al Ranking UCI, la speciale classifica stilata della Federazione Internazionale di Ciclismo. Il fresco Campione del Mondo, che era balzato al comando della graduatoria proprio settimana scorsa dopo il suo trionfo a Innsbruck, può contare su 3963 punti e un vantaggio di oltre 800 punti nei confronti del britannico Simon Yates (3160), vincitore della Vuelta di Spagna. Elia Viviani ritrova la terza piazza ...

Simona Ventura confessa : 'Volevano farmi del male e portami Via i figli - per anni ho subito test antidroga' : ' Ho subito controlli antidroga per anni e mi volevano toglierle la custodia dei figli '. A raccontarlo al Corriere della Sera è proprio lei, Simona Ventura , che nonostante il successo di Temptation ...

OttaVia Tracagni - la giovane designer in mostra a Testaccio : «Racconto la semplicità - è la mia scommessa» : Due giorni di esposizione a la Città dell'Altra Economia , Largo Dino Frisullo, a Testaccio , nel cuore pulsante di Roma . 88 opere per un susseguirsi di immagini al confine tra la pubblicità, la ...

Mercato del rione Testaccio di Roma : visita all’area archeologica aperta in Via eccezionale : Le aree archeologiche del rione Testaccio di Roma aprono al pubblico in via del tutto eccezionale il 6 ottobre per la manifestazione Assaggi di Storia promossa dalla Sovrintendenza Speciale di Roma. Il sito include degli importanti ritrovamenti di età imperiale delle anfore un tempo usate per costruire le pareti dei locali del Mercato.Continua a leggere

Vitalizi - al Via discussione per il taglio anche al Senato. Questore M5s Bottici : “Testo Casellati diverso da quello di Fico” : Quasi tre mesi dopo che la Camera ha approvato il taglio dei Vitalizi per gli ex deputati, il Senato avvia l’iter in ufficio di presidenza. La presidente di Palazzo Madama Maria Elisabetta Alberti Casellati non ha mai nascosto le sue perplessità sull’intervento retroattivo e ha deciso di prendere più tempo rispetto ai colleghi di Montecitorio per elaborare il testo. Ora la Questore M5s Laura Bottici ha dichiarato che il documento ...

Disturbi intestinali : i segnali che inVia il tuo corpo : Il nostro corpo ci parla e, soprattutto se soffriamo di Disturbi intestinali, è in grado di inviarci dei messaggi inequivocabili che, se sappiamo cogliere, possono aiutarci a stare meglio. L’intestino è un organo fondamentale per la nostra salute, per questo va salvaguardato. Come? Cogliendo i segnali che l’organismo ci lancia e imparando a correre ai ripari, con una dieta equilibrata e uno stile di vita sano. Scopriamo quali sono i ...

SALVINI - "BABY-CAMORRISTI? Via PATRIA POTESTÀ AI GENITORI"/ Napoli : incontro con Arturo - 17enne accoltellato : SALVINI a Napoli, ultime notizie “Vedrò la gente per bene”, ma in città sono pronte numerose proteste. Il ministro dell'interno atteso questa mattina nel capoluogo campano(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 17:48:00 GMT)

Salvini contestato a Napoli - il corteo lo esorta ad andare "Via da Napoli" : "Via da Napoli" e "Se ci sono tanti occupati la colpa è dei padroni e non degli immigrati", i manifestanti in corteo che protestano contro la presenza a Napoli di Matteo Salvini esortano il ministro ...

Salvini a Napoli - applausi e proteste/ Ultime notizie : “Via la patria potestà ai genitori dei baby camorristi” : Salvini a Napoli, Ultime notizie “Vedrò la gente per bene”, ma in città sono pronte numerose proteste. Il ministro dell'interno atteso questa mattina nel capoluogo campano(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 16:31:00 GMT)