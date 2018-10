Vi presentiamo Hakam Karim | l' uomo da 1700 Trofei di Platino

eurogamer

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Possessori di una console PlayStation o meno, tutti i giocatori conoscono iintrodotti da Sony nel 2008 e sono a conoscenza della presenza del, quel trofeo che generalmente coincide con l'ottenimento di tutti gli altrie che solitamente è sinonimo di completamente al 100% di un certo titolo.Per molti giocatori ottenerne un paio è un motivo di vanto ma se vi dicessimo che c'è un "collega" che ha ottenuto più didie che solo la scorsa settimana è ufficialmente entrato nel Guinness World Records? Vi, meglio conosciuto sul PSN come Hakoom.Potreste pensare che un'impresa del genere sia possibile solo completando dei giochi dalfacile ma sappiate chesi è lanciato in imprese tutt'altro che scontate come quella narrata da lui stesso sulle pagine di Kotaku.Read more…