Venti migranti da Pozzallo in Spagna

Festival delle Letterature Migranti a Palermo : tanti autori e 90 eVenti letterari : Sbarca a Palermo il Festival delle Letterature Migranti alla quarta edizione, si svolgerà dal 17 al 21 ottobre e coinvolgerà nel programma che include quasi 90 eventi letterari, autori come Francois Beaune e Adriano Sofri. Gli eventi spazieranno dall'arte contemporanea al cinema per farci riflettere su quanto la letteratura è per natura migrante.Continua a leggere

Trasportava 15 migranti in un rimorchio per cavalli : fermato tunisino a Ventimiglia : Trasportava quindici migranti dall'est Europa in un rimorchio per cavalli, ma è stato fermato dalla polizia stradale grazie a un controllo alla barriera autostradale di Ventimiglia. Atef Abboud , ...

Migranti - abusi e sessualità i temi dei primi interVenti al Sinodo sui giovani : Per Ruffini, 'non c'è niente che mi abbia sorpreso al punto da sobbalzare sulla sedia, quel che invece ho percepito è il costante desiderio di sognare con i giovani , provare a guardare il mondo con ...

L'ultima della Kyenge : "Il 3 ottobre diVenti il giorno in memoria dei migranti" : Cécile Kyenge torna a difendere con vigore le politiche dell'accoglienza e le istanze dei migranti . E lo fa dalla plenaria del Parlamento Europeo di Strasburgo, dove è intervenuta in mattinata. In ...

Migranti : blitz a Ventimiglia contro traffico clandestini : Custodia cautelare per cittadini del Bangladesh accusati di appartenere a una organizzazione criminale, operante al confine tra Italia e Francia - Dopo quella di ieri ad Alassio, in liguria è scattata,...

Galantino - Cei - : "No a interVenti da ferro e fuoco sui migranti" : Roma, 22 set., AdnKronos, - No a interventi da 'ferro e fuoco', guardare alla persona non a "trarre profitti da certi atteggiamenti". Monsignor Nunzio Galantino, presidente dell'Apsa e segretario ...

Ventimiglia - ‘Rischio di chiudere perché accolgo chi ha bisogno’. Aiutiamo Delia ad aiutare i migranti : Ogni anno attraverso Ventimiglia passano decine di migliaia di persone migranti. Cercano tutti di arrivare in Francia, per raggiungere familiari o conoscenti. Non è facile valicare quel confine, dopo gli accordi di Chambéry che prevedono che gli immigrati irregolari provenienti dall’Italia vengano fermati in Francia e rimandati oltre confine. Per questo a Ventimiglia i migranti rimangono bloccati, in un limbo che diventa un incubo. Il bar Hobbit ...

Minacce e sputi a Delia - la barista che serve ?i migranti a Ventimiglia : Si chiama Delia, ha quasi 60 anni e il suo bar, l'Hobbit di Ventimiglia, accogli chiunque abbia bisogno di un posto dove stare, perché "non tutti quelli che vagano si sono persi", come scriveva l'autore del libro da cui il locale prende il nome.Lei ha deciso di accogliere anche i migranti che provano a lasciare l'Italia: prepara da mangiare, li accoglie al caldo quando l'inverno è rigido, permette loro di chiamare le loro famiglie e offre ...

Salvini e le pensioni 'Quota cento a 62 anni'. In arrivo i decreti su migranti e sicurezza. Venti miliardi dal condono : 'Lo Stato incasserà almeno 20 miliardi di euro dalla pace fiscale e non tre come ha detto Tria, ma si sa che il ruolo del ministro dell'Economia è quello di mediare, frenare…', dice. A poche ...