Veneto | assegno per il lavoro a 9mila disoccupati 3

Veneto : assegno per il lavoro a 9mila disoccupati (2) : (AdnKronos) - A livello territoriale, la maggior parte degli assegni sono stati rilasciati dai Centri per l’impiego delle province di Treviso (22%) e Vicenza (21%), seguiti da quelli di Verona (18%), Padova (18%), Venezia (12%), Belluno (5%) e Rovigo (4%). Il tempo che intercorre tra la richiesta e

Veneto : assegno per il lavoro a 9mila disoccupati : Venezia, 17 ott. (AdnKronos) - A quasi un anno dall’avvio dell’iniziativa sono oltre 9mila gli ‘assegni per il lavoro’ rilasciati dai Centri per l’impiego del Veneto ai disoccupati over 30; e 7mila beneficiari si sono già recati presso uno degli enti accreditati della regione per iniziare il proprio