Vendola colpito da infarto  È ricoverato in terapia intensiva al Gemelli di Roma

Nichi Vendola colpito da un infarto - l'ex governatore della Puglia ricoverato a Roma : Nichi Vendola, ex governatore della Puglia, ha avuto un infarto ed è stato ricoverato al Policlinico Gemelli, a Roma. È stato colto dal malore lunedì 15 ottobre. Gli sarebbe stato applicato uno stent e, dopo l'intervento, sarebbe stato ricoverato nel reparto di Terapia intensiva. Non sarebbe, comunque, in pericolo di vita. Nei prossimi giorni verranno date ulteriori notizie sullo stato di salute di Vendola.Il politico ha ...

