Vasco Rossi scrive una canzone per Emma Marrone? Gli indizi social | il rocker commenta

L’ironia di Gigi D’Alessio al Barone Rosso di Red Ronnie - un grande successo tra Napul’è di Pino Daniele - Vasco Rossi e il nuovo album (video) : Ha avuto le dimensioni del grande evento l'incontro tra Red Ronnie e Gigi D'Alessio al Barone Rosso Live, nella puntata di lunedì 15 ottobre trasmessa come sempre in una diretta multicanale sul profilo Facebook di Red Ronnie, sul canale Youtube e sul sito di OptiMagazine. Oltre 221.000 persone (per più di 71.000 visualizzazioni uniche) hanno assistito alla diretta in cui Gigi D'Alessio si è raccontato per la prima volta ai microfoni di Red ...

Vasco Rossi e Gaetano Curreri scrivono per un’artista italiana - è Emma Marrone la “nuova amica bella e potente”? : In tanti hanno pensato che stessero lavorando sul nuovo singolo del rocker di Zocca, invece stavolta Vasco Rossi e Gaetano Curreri si sono ritrovati in studio per un'altra artista. A confermarlo è stato lo stesso Vasco sulla sua pagina Instagram, ormai il più attivo tra i suoi canali social tra foto, selfie e i tradizionali "clippini" trasmigrati da Facebook al nuovo social media. Con la foto che li ritrae insieme in studio, Vasco Rossi ha ...

Vasco Rossi - fake news sul concerto/ La data non esiste : ma il nuovo singolo con Gaetano Curreri è realtà : Vasco Rossi ha condiviso una immagine, avvertendo gli estimatori di una fake news. Ed infatti, il cantautore di Zocca secondo il web, avrebbe dovuto suonare a Bologna...(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 16:47:00 GMT)

Vasco Rossi riceve il premio "Pensieri&Pedali" e una nuova bici : ... @VascoRossi, on Aug 4, 2018 at 2:11am PDT ' Pensieri&Pedali ', da quasi 10 anni, viene attribuito a illustri personalità del mondo della cultura , dello sport e dello spettacolo , che hanno ...

Il nuovo singolo di Vasco Rossi si intitola Moderne Verità? Il rocker risponde al presunto spoiler sui social : Qualcuno ha provato a dare un titolo al nuovo singolo di Vasco Rossi, ma il rocker sembra smontare il presunto spoiler circolato su Youtube. Il cantautore di Zocca sta incidendo in questi giorni il brano che arriverà in radio da novembre e che presumibilmente anticiperà un nuovo cofanetto contenente il dvd dell'ultimo tour negli stadi, di cui ha già annunciato il seguito per il 2019 con almeno 4 concerti al San Siro di Milano e uno in ...

Fuori Salerno dal tour 2019 di Vasco Rossi - bandito l’Arechi per i nuovi concerti negli stadi : Il tour 2019 di Vasco Rossi non toccherà Salerno. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate in rete, il rocker di Zocca non potrà esibirsi all'Arechi dopo la decisione dell'amministrazione comunale. La notizia è riportata sul quotidiano La Città e parla dell'estromissione del tour del Blasco da Salerno, che non sarebbe disponibile per la data richiesta dall'organizzazione che avrebbe richiesto una tappa per la seconda metà del mese di ...

Ornella Vanoni esalta Vasco Rossi - stima Emma e boccia Amore e Capoeira di Giusy Ferreri : “Non sa che c… dice” : Amore e Capoeira di Giusy Ferreri è stato il tormentone estivo per eccellenza, ma tra i suoi ascoltatori entusiasti non si annovera certo Ornella Vanoni. La sua schiettezza e l'assoluta mancanza di filtri sono talmente rinomate da esserle valse una strepitosa imitazione da parte di Virginia Raffaele. E in effetti la diva rossa della canzone italiana, reduce da un'apprezzatissima partecipazione al Festival di Sanremo all'inizio di quest'anno, ...

“Come il padre”. Davide - il figlio di Vasco Rossi. È il suo momento. Lo avete mai visto? 32 anni - ecco perché si parla di lui : All’anagrafe è Davide Rossi, ma per tutti è semplicemente il figlio di Vasco Rossi. Davide è forse il più famoso erede dell’artista di Zocca, ha 32 anni e ha presentato su ‘Adnkronos Live’ il suo debutto artistico come cantante col singolo ‘A morire ci penso domani’, uscito il 14 settembre su etichetta Believe, che anticipa l’uscita dell’album. “È un periodo della mia vita in cui mi sento felice e pieno ...

“Come il padre”. Davide - il figlio di Vasco Rossi. È il suo momento. Lo avete mai visto? 32 anni - ecco perché si parla di lui : All’anagrafe è Davide Rossi, ma per tutti è semplicemente il figlio di Vasco Rossi. Davide è forse il più famoso erede dell’artista di Zocca, ha 32 anni e ha presentato su ‘Adnkronos Live’ il suo debutto artistico come cantante col singolo ‘A morire ci penso domani’, uscito il 14 settembre su etichetta Believe, che anticipa l’uscita dell’album. “È un periodo della mia vita in cui mi sento felice e pieno ...

Bersani canta Vasco Rossi - con Liberi Liberi la speranza del ritorno della sinistra (video) : Pierluigi Bersani canta Vasco Rossi ai microfoni di Radio Rock 106.6 e stavolta lo fa sulle note di Liberi Liberi. L'esponente di spicco di MDP - Articolo 1, eletto alla Camera nelle liste di LEU lo scorso 4 marzo, è tornato ad intonare un classico del Blasco, confermando la sua già nota passione per il rocker. Non è infatti la prima volta che Bersani canta Vasco Rossi: lo aveva già fatto, sempre ai microfoni di Radio Rock 106.6, nel 2016, ...

Dizionario Zanichelli 2019 - Vasco Rossi scrive la voce «spericolato» : Un mito come Vasco Rossi entra a far parte di una vera istituzione della cultura italiana, ovvero il Dizionario Zanichelli. Il rocker ha infatti scritto una voce per l’edizione 2019. Per la precisione la sua è una delle Definizioni d’autore, inserite subito dopo la scheda lessicografica della parola. E quale poteva essere se non «spericolato» (essendo lui il cantore della Vita spericolata)? Ecco cosa scrive: «Spericolato, rischioso, ...

In arrivo un nuovo video di Vasco Rossi con Pepsy Romanoff per il singolo in uscita a novembre : Non ci sarà solo il nuovo singolo in rotazione radiofonica, ma anche un nuovo video di Vasco Rossi per la regia di Pepsy Romanoff ad accompagnare il brano in rete e sulle emittenti tv musicali. Il rocker aveva annunciato la sorpresa autunnale, un inedito da rilasciare a novembre, durante l'incontro col fan club realizzato a inizio settembre a Castellaneta Marina, nella stessa occasione in cui ha annunciato che farà almeno 4 concerti a San ...

Vasco Rossi E BEBE VIO NEL VOCABOLARIO ZINGARELLI 2019/ Le parole del rocker : “Rifiutai un lavoro per…” : VASCO ROSSI e BEBE Vio entrano nel VOCABOLARIO ZINGARELLI del 2019: il rocker di Zocca scrive la definizione di "spericolato" mentre la campionessa quella di "sogno".(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 23:00:00 GMT)

Vasco Rossi ha scritto la definizione di 'spericolato' per il dizionario Zingarelli 2019 : Nel corso degli anni, il vocabolario della lingua italiana ha invitato diversi esponenti del mondo della cultura, dello spettacolo, della scienza, dello sport e del costume italiani a sperimentarsi ...