Valle d’Aosta | a Cervinia la stagione invernale inizia il 20 ottobre

Accadde oggi : nel 2000 la devastante alluvione nel Nord-Ovest - che coprì d’acqua Piemonte - Lombardia - Liguria e Valle d’Aosta : Ancora la ricordiamo tutti. Chi l’ha vista solo in televisione e chi invece l’ha vissuta personalmente. Era il 13 ottobre 2000 quando sulle regioni del Nord-Ovest iniziò a piovere a ridotto. Il maltempo durò ben tre giorni, durante i quali l’acqua si abbatté a terra senza tregua. Solo il 16 ottobre, quando le nuvole iniziarono a dissiparsi, si poté iniziare a tirare le somme di uno dei più grandi disastri che abbiano colpito la zona in tempi ...

TV - RAI1 : Linea Verde in Valle d’Aosta - alla scoperta delle bellezza della Valdigne : Domenica 14 ottobre, su RAI1 alle 12.20, Linea Verde sarà in Valle D’Aosta. Daniela Ferolla, in compagnia della guida Alpina e pluricampionessa di arrampicata Anna Torretta, in elicottero, andrà alla scoperta delle bellezza della Valdigne, del Gran Paradiso fino al maestoso complesso del Monte Bianco. In uno dei meleti più belli di Saint-Pierre raccoglierà le renette e con Ciro Vestita spiegherà le virtù di questo frutto eccezionale. Dall’alto ...

Tour Trail Valle d’Aosta - due gare ancora da disputare : in testa Colella e Fazari : A due prove dalla conclusione i leader del circuito sono Mattia Colella e Federica Fazari Alla fine del Tour Trail della Valle d’Aosta mancano ancora due gare da disputare. Sabato 13 ottobre tra Morgex e La Salle si svolgerà il Licony Trail, poi a fine mese si chiuderà sui sentieri di Arnad, dove il 27 di ottobre andrà in scena il Traverse Trail, una gara nata lo scorso anno e inserita per la prima volta all’interno del circuito ...

Opere della Valle d’Aosta in esposizione a Metz : L’Assessorato dell’Istruzione e Cultura della Regione autonoma Valle d’Aosta e la Diocesi di Aosta informano che oggi è stata inaugurata

Vodafone down : ripristinato il servizio della rete di telefonia in Piemonte e Valle d’Aosta : ripristinato il servizio di telefonia Vodafone che oggi ha fatto registrare un blackout nei telefoni cellulari di centinaia di migliaia di utenti in Piemonte e Valle d’Aosta, ma anche in altre regioni d’Italia. Valanga di proteste sul web: in alcune località i problemi si erano estesi anche alla rete fissa. L'articolo Vodafone down: ripristinato il servizio della rete di telefonia in Piemonte e Valle d’Aosta sembra essere il ...

Valle d’Aosta - soldi nella scrivania : archiviata l’indagine per calunnia sull’ex presidente Marquis : nella sua scrivania aveva trovato venticinquemila euro in contanti. Per questo motivo era finito indagato per concorso in calunnia e si era quindi dimesso da presidente della Regione Val d’Aosta. Ora l’inchiesta a carico di Pierluigi Marquis è stata archiviata. Nell’ipotesi inizialmente formulata dalla procura di Aosta il denaro sarebbe stato messo nell’ufficio dopo l’insediamento dello stesso Marquis e avrebbe potuto essere ...

Short Track - gli azzurri al lavoro in Valle d’Aosta : la Coppa Courmayeur primo obiettivo stagionale : Gli azzurri al lavoro al centro tecnico federale in Valle d’Aosta guidati dai due nuovi commissari tecnici. A fine mese in programma la competizione che aprirà la stagione 2018-19 Al termine di uno straordinario quadriennio culminato con le tre medaglie di Pyeongchang 2018 – l’oro sui 500 e il bronzo sui 1000 metri di Arianna Fontana in aggiunta all’argento della staffetta femminile -, l’Italia dello Short ...

Valle d’Aosta : decretato lo stato di pericolosità d’incendio : L’Assessore all’Agricoltura e Ambiente, Elso Gerandin comunica che in data 14 settembre 2018 il Presidente della Regione Valle d’Aosta, Nicoletta Spelgatti, ha decretato lo stato di grave pericolosità d’incendio boschivo sulla base dell’andamento meteo-climatico dell’ultimo periodo. Secondo gli indici del sistema di calcolo del pericolo d’incendio, in tutte le zone centro-occidentali della regione sono state ampiamente superate le soglie ...

Aereo da turismo disperso sulle Alpi - tra Valle d’Aosta e Savoia : Un Aereo da turismo risulta disperso sulle Alpi, tra Valle d’Aosta e Savoia (Francia), nell’area del Monte Miravidi: è decollato in Germania con destinazione Marsiglia, a bordo 2 persone. Le ricerche sono in corso e hanno dato esito negativo per il momento. In corso la ricognizione dell’elicottero della protezione civile della Valle d’Aosta nella zona del Col du Breuil (La Thuile). L'articolo Aereo da turismo disperso ...

Lutto nazionale per le vittime di Genova. Bandiere a mezz’asta anche in Valle d’Aosta : La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha proclamato il Lutto nazionale per le vittime del crollo del ponte Morandi per

Valle d’Aosta : salvata alpinista inglese ferita sul Monte Bianco : Intervento di soccorso in elicottero sulla via normale della Tour Ronde, al Monte Bianco, a quota 3500 metri nei confronti di un’alpinista inglese. La 27enne, durante la salita lungo la cresta sud-est, è rimasta incastrata con entrambe le gambe sotto un grosso masso: le guide del soccorso alpino valdostano sono riuscite a liberarla attrezzando dei paranchi e dei rinvii con corde, moschettoni e autobloccanti. La 27enne si trova ora in ...